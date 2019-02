Ovacık İçin Munzur Çayı'nın Soğuk Suyunda Yüzdüler

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 6 kişilik doğasever bir grup, soğuk havaya rağmen Munzur Çayı'nda yüzdü.

İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Hozat Köprüsü mevkisine gelen doğaseverler, burada suya girmeden önce ateş yakarak, kar üzerinde ısınma hareketleri yaptı.



Hava sıcaklığının eksi 7 derece olduğu ilçede, gerekli hazırlıklarını tamamlayan doğaseverler Munzur Çayı'nın buz gibi suyunda yüzdü.





Soğuk havaya aldırış etmeden dakikalarca yüzen doğaseverler, köprüden soğuk suya atlayarak da eğlenceli vakit geçirdi.





Munzur Çayı'nda yüzenlerden boks antrenörü Ali Musa Mengüç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık ilçesinin her mevsim başka güzel olduğunu söyledi.



Kış soğuğuna rağmen Munzur Çayı'nda yüzmenin keyifli olduğunu belirten Mengüç, "İstanbul'dan özellikle ocak, şubat ve mart aylarında Ovacık'a gelerek Munzur Çayı'nda yüzüyorum. Kış günlerinde Munzur Çayı'nda yüzmek sağlık açısından faydalı oluyor ve vücudun bağışıklık sistemi gelişiyor. Buraya her mevsim geliyorum. İlçenin doğal güzelliklerini keşfediyorum. Ovacık'a geldiğim vakit her sabah koşuya çıkıyorum. Ardından Munzur Çayı'nın soğuk suyunda yüzüyorum. Kasları dinlendiriyor. Hasta olmayı önlüyor. Bu sayede hiç hasta olmuyorum." dedi.



Doğaseverler Fırat Beyazgül de kış mevsiminde Munzur Çayı'nda yüzmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.



Amaçlarının Ovacık'ın doğal güzelliklerini tanıtmak olduğunu dile getiren Beyazgül, "Tunceli'de kış aylarının en çetin geçtiği Ovacık ilçesinde Munzur Çayı'nın soğuk sularına girdik. Çok keyif verici oldu. Munzur Çayı'nın suyu çok temiz." diye konuştu.



Ovacık'ın doğal güzellikleriyle çok zengin bir ilçe olduğunu belirten Devrim Eren de hava sıcaklığının Munzur Çayı'nda yüzmeye engel olmadığını söyledi.

