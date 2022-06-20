Ovacık ilçesine noter açılacak - Son Dakika
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Ovacık ilçesine noter açılacak

20.06.2022 16:24
Ovacık ilçesine noter açılacak

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Ovacık ilçesine noter açılacağını bildirdi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Ovacık ilçesine noter açılacağını bildirdi.

Ünal ve Güneş, yaptığı ortak yazılı açıklamada, AK Parti hükümetinin vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için her alandaki talepleri değerlendirdiğini belirtti.

Kendilerinin de bu taleplerin takibi ve çözümü noktasında gayretlerini sürdürdüklerini bildiren Ünal ve Güneş, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'ın imzasıyla noterlik hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi ve yerinden sağlanması kapsamında noterlik bulunmayan ilçelere noter ihdas edilmiş olup, Ovacık ilçemiz de bu projenin içerisine dahil olmuştur. Bu kararla Ovacık ilçemiz noter hizmetine kavuşacak. Vatandaşlarımız ve esnaflarımız noterlik hizmeti için il merkezine gitmek zorunda kalmadan artık işlerini ilçede hızlı ve kolay bir şekilde hallederek, başka bir yere gitmeye ihtiyaç duymayacaktır."

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a ve emeği geçenlere teşekkür eden Ünal ve Güneş, hizmetin Ovacık ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ovacık ilçesine noter açılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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