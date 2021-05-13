Ovacık'ın 1 mahallesi karantinaya alındı - Son Dakika

Serhat Ozan YILDIRIM/ OVACIK(Tunceli), TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinin 1 mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ovacık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca ilçe merkezindeki 700 nüfuslu '94 Mahallesi' artan koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı. 13 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere 10 gün karantinaya alınan mahallenin girişlerinde güvenlik noktaları kuruldu. Mahalledeki vatandaşların ihtiyaçları ise, Vefa Sosyal Destek Grupları ile belediye ekipleri tarafından karşılanacak.