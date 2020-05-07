Ovacık'ın ilkbahar güzelliği Munzur Dağları'nın zirvesinden görüntülendi - Son Dakika

Munzur Dağları'ndan kuş bakışı Ovacık'ı izleme imkanı bulunduğunu belirten Eroğlu, "Baharın gelişiyle Munzur Dağları'nda gezinti yapıyoruz. Bu dağların zirvesinden Ovacık'taki köyleri, yeşile bürünmüş tarım arazilerini, yolları ve dereleri metrelerce yükseklikten izleyebiliyoruz." dedi.

Yüksek yerlerde kış, ovada ise baharın yaşandığı ilçede, göz alıcı güzelliğe bürünen tarım arazileri, coşkuyla akan dereler, köyler ve meralar, Munzur Dağları zirvesinden çekilen fotoğraf karelerine yansıdı.

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