Ovacık Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü keyfi - Son Dakika
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Ovacık Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü keyfi

6 saat önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2015'te 5 milyon liralık yatırım projesiyle tamamlanan kayak merkezi, çevre il ve ilçelerden çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.

Ovacık Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü keyfi, System.String[]

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2015'te 5 milyon liralık yatırım projesiyle tamamlanan kayak merkezi, çevre il ve ilçelerden çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.

Hafta sonu tatilinde kayak merkezine gelenlerden bazıları yamaç paraşütüyle atlayış gerçekleştirirken, bazıları da kayak ve snowboard yapıp kızakla kaymanın keyfini yaşıyor.

Yamaç paraşütü eğitmeni Suat Toksun da kayak merkezindeki Kel Tepe mevkisinde paraşütle atlayış yaparak gökyüzünü renklendirdi.

Kar motoruyla 1200 metre uzunluğundaki kayak pistinin zirvesine çıkan Toksun, gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra havalandı. Munzur Dağları'nın eşsiz manzarasına karşı uçan Toksun, bir süre havada kaldıktan sonra güvenli şekilde iniş yaptı.

Toksun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık'ın eşsiz bir doğasının olduğunu söyledi.

Kayak merkezi semalarında uçmaktan keyif aldığını belirten Toksun, "Buranın doğası çok güzel ve uçmak için muhteşem bir coğrafyası var. Burada kısa süreli bir uçuş yaptık ama güzel oldu. Hava da çok güzeldi. Hem tanıtım hem de sportif açıdan kayak merkezine faydamız olsun istedik. Bu tarz etkinliklerimizi her yıl burada yapmayı sürdüreceğiz." dedi.

Tunceli, Ovacık, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:48 Kaynak: AA
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