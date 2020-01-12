Ovacık Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ovacık Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü keyfi - Son Dakika

Ovacık Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü keyfi

6 saat önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2015'te 5 milyon liralık yatırım projesiyle tamamlanan kayak merkezi, çevre il ve ilçelerden çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2015'te 5 milyon liralık yatırım projesiyle tamamlanan kayak merkezi, çevre il ve ilçelerden çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.

Hafta sonu tatilinde kayak merkezine gelenlerden bazıları yamaç paraşütüyle atlayış gerçekleştirirken, bazıları da kayak ve snowboard yapıp kızakla kaymanın keyfini yaşıyor.

Yamaç paraşütü eğitmeni Suat Toksun da kayak merkezindeki Kel Tepe mevkisinde paraşütle atlayış yaparak gökyüzünü renklendirdi.

Kar motoruyla 1200 metre uzunluğundaki kayak pistinin zirvesine çıkan Toksun, gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra havalandı. Munzur Dağları'nın eşsiz manzarasına karşı uçan Toksun, bir süre havada kaldıktan sonra güvenli şekilde iniş yaptı.

Toksun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık'ın eşsiz bir doğasının olduğunu söyledi.

Kayak merkezi semalarında uçmaktan keyif aldığını belirten Toksun, "Buranın doğası çok güzel ve uçmak için muhteşem bir coğrafyası var. Burada kısa süreli bir uçuş yaptık ama güzel oldu. Hava da çok güzeldi. Hem tanıtım hem de sportif açıdan kayak merkezine faydamız olsun istedik. Bu tarz etkinliklerimizi her yıl burada yapmayı sürdüreceğiz." dedi.

Ovacık Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü keyfi

Tunceli, Ovacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi
Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek

Son Dakika Haberleri
20:50 Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, AFAD binayı boşalttı - Son Dakika
20:49 Otomobil takla attı 5 yaralı - Son Dakika
20:46 Aydın'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
20:44 Samsun'da çöp kamyonunda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
20:44 İstanbul emniyetinde atamalar - Son Dakika
19:58 Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
17:48 Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 20:54:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ovacık Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]