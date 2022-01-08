Ovacık köyü derneğinden öğrencilere yardım - Son Dakika

Sivas Merkez İlçe Ovacık Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ihtiyaç sahibi öğrencilere nakdi destekte bulundu.

İl merkezinde bir restoranda düzenlenen programında, Merkez İlçe Ovacık Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Ovacık köyünden gelerek il merkezinde çeşitli okullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi 35 öğrenciye para yardımı yaptı.

Kış ayında yapılan bu yardımla öğrencilerin içini ısıtmak istediklerini belirten Dernek Başkanı Mustafa Mercan, "Öğrencilerimizin başarılı olması tek temennimizdir. Çeşitli okullarda eğitim gören öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bu toplantımızın amacı sizlere sahip çıkmak. Sizlere bu yardımı yapmamıza yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Yardım alan öğrencilerden Fadime Çetintaş ise "Derneğimizin yaptığı organizasyon çok hoşumuza gitti. Yaptıkları bu yardım için herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.