Ovacık Mahallesi'nde karantinada 10'uncu günü - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Vezirköprü ilçesi Ovacık Mahallesi 1 Nisan'da karantinaya alındı. 335 kişinin yaşadığı 75 haneli mahallenin 4 giriş noktası bariyerlerle kapatıldı. Bu noktalarda 24 saat görev yapan Ladik Asayiş Komando Bölüğü'nden askerler, mahalleye giriş çıkışlara izin vermiyor. Mahallelinin ihtiyaçları da yine komanda ekipleri tarafından karşılanıyor. İlçe devlet hastanesinden gelen ekipler de vatandaşların sağlık kontrolünü yapıyor. Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Samsun il Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile Vezirköprü ilçesi Ovacık Mahallesi'nde Covid- 19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle; mahallenin giriş- çıkışlara izin verilmeyerek, 1 Nisan itibariyle ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir" denilmişti.

- Samsun