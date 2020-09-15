Ovacık, organik bal üreten arıcıların vazgeçilmez adresi oldu - Son Dakika

Bal üretimi ile öne çıkan Tunceli'nin Munzur Dağları arasında yer alan Ovacık ilçesi, sahip olduğu zengin florası ve endemik türleriyle organik bal üretiminde arıcıların vazgeçilmez adresi oldu.

El değmemiş doğasıyla göz kamaştıran 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, yüzde 18'i endemik olan 1600'ün üzerinde kayıtlı bitki türü bulunması sebebiyle her yıl yaklaşık 200 arıcıya ve onlara ait 20 bin arılı kovana ev sahipliği yapıyor.

Bölgede sert geçen kış ayları nedeniyle arı kovanlarıyla Mersin, Adana, Hatay, Tekirdağ ve Elazığ gibi sıcak kentlere göç eden arıcılar, mart ayında çiçeklerin açmasıyla geldikleri ilçede, kaliteli bal üretmek için sonbahar aylarına kadar zorlu mesai yapıyor.

Flora zengini Munzur Dağları'ndaki yaylalarda, ailelerinden uzakta çadır ve barakalarda yaşayan arıcılar, meşakkatli geçen yaklaşık 6 aylık çalışmanın sonunda bal hasadına başladı.

Yüzlerine taktıkları özel maskeler ile harmanın içine giren arıcılar, duman çıkaran körük yardımıyla kovanlardaki arıları uzaklaştırıp petekleri paketleme ve sağıma hazır hale getirmek için el arabasında ya da kucaklarında çadıra taşıyor.

Peteklerin üzerindeki sırı aldıktan sonra ballı çerçeveleri bal süzme makinesinden geçiren arıcılar, kavurucu sıcağa aldırış etmeden çadır içerisinde saatler süren bir çalışma yapıyor.

Elde ettikleri kaliteli ve doğal ürünleri, çevre il ve ilçelerde toptan ya da perakende satan arıcılar, bu sayede hem aile hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Organik olması sebebiyle yoğun rağbet gören ürünlerden kara kovan balı kilosu 215 liradan satılırken, petek bal 110 lira, süzme bal ve propolis ise 100 liradan alıcı buluyor.

Arıcılardan Selahattin Aktimur, AA muhabirine, Ovacık'ın sahip olduğu bakir doğasıyla arıcıların uğrak yeri olduğunu söyledi.

Ovacık'ta her geçen yıl arıcılığın yaygınlaştığını belirten Aktimur, "Çocuk yaşlardan beri arıların içindeyim ama son 5 yıldır da aktif olarak arıcılık ile uğraşıyorum. Bu sezon mevsim iyi geçti. Bal sağımını yaptık ve kaliteli ürünler aldık. Bizler tamamen organik ve doğal bal üretiyoruz. Her sene balımızın prolin ve şeker oranını tahlil ediyoruz. Müşterilerimize bal satarken bu verileri gösteriyoruz." dedi.

Tüketicilerden Ovacık balına yoğun ilgi

Ovacık balına tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiğine vurgu yapan Aktimur, şunları kaydetti:

"Buradaki flora gerçekten çok zengin. Haziran ayından eylül ayına kadar çok sayıda bitki çiçek açıyor. Arılarımız bu çiçeklerden bal alıyor. Bu durumda bizim ürettiğimiz baldaki zenginliği kanıtlamış oluyor. Arılarımız hem orman hem de dağ tarafında yetişen çiçeklerden bal getiriyor. Bizler ballarımızı İstanbul başta olmak üzere İzmir, Hatay, Elazığ ve Diyarbakır'a gönderiyoruz. Ovacık'ta üretilen bal hemen hemen Türkiye'nin birçok ilinde lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi haline geliyor."

Arıcı Ali Şimşek de 26 yıldır bal satarak geçimini sağladığını dile getirdi.

Zorlu geçen sezon sonunda bal hasadına başladıklarını ifade eden Şimşek, "Kışın Mersin'e, Hatay'a ve Adana'ya gidiyoruz. İlkbaharda da arıları bu illerden Ovacık'a getiriyoruz. Ovacık biz arıcılar için olmazsa olmaz yerlerden bir tanesi. Çünkü kaliteli balı Ovacık'ta üretiyoruz." dedi.

Şimşek, Ovacık'taki Munzur ve Mercan dağlarında yüzlerce çeşit çiçek türünün bulunduğunu belirterek, "Biz arıcılar da bu zenginlikten yararlanmak için Ovacık'ı tercih ediyoruz. Türkiye'de Ovacık'ın doğasına benzer bir doğa nadir bulunur ve her şeyden önce burada fabrika ve egzoz dumanları yok. Buranın havası tertemiz ve burada üretilen balı vatandaşlar ilaç niyetine tüketebilir." diye konuştu.