Ovacık'ta 2 Ev Alevlere Teslim Oldu
37 dakika önce
Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında birbirine bitişik iki ahşap kül oldu.
Karabük
'ün Ovacık
ilçesinde çıkan yangında birbirine bitişik iki ahşap kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, Ambarözü köyünde kullanılmayan Rıfat Yılmaz'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Kadir Yücel ait eve de sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Ovacık Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletmeye ait arazözler sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tamamen yanan evler küle dönerken, jandarma ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı. - KARABÜK
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:42 Kaynak: İHA
Öğrenciler, Yanan Okullarının Önünde Hatıra Fotoğrafı Çektirdi
Kadıköy'de Korkutan Yangın
Kamyonun Altında Kalan Prof. Dr. Büyükyazı Yaşamını Yitirdi
7 Yıl Önce iPhone Alabilmek Böbreğini Satan Gencin Hayatı Altüst Oldu