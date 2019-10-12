Son Dakika Haberleri: Ovacık'ta amatör spor haftası etkinlikleri
Son Dakika Spor Ovacık'ta amatör spor haftası etkinlikleri

Ovacık'ta amatör spor haftası etkinlikleri

2 saat önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde amatör spor haftası kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor haftası kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.


Ovacık İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kapalı spor salonunda amatör spor haftası nedeniyle paten, bayrak koşusunun yanı sıra müzik dinletisi gerçekleştirildi. Ovacık Kaymakamı Selçuk Haskırış, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Şahin, İlçe Emniyet Amiri Samet Doğan, kurum amirleri, öğrenci ve vatandaşların katıldığı etkinlikte dereceye giren sporculara ödüller verildi. - TUNCELİ

Tunceli, Ovacık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:55 Kaynak: İHA
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