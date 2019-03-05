Ovacık'ta Ekrem Oran Coşkusu

CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Evci, Belediye Meclis Adayları ve kalabalık bir grubun oluşturduğu konvoyla Ovacık Mahallesi'ne giden Oran, Ovacık Mahallesi'nde bando ve meşalelerle karşılandı.

Köy kahvesinin yetersiz kalması nedeniyle yola taşan kalabalığa, kahvenin balkonundan coşkulu bir konuşma yapan Ekrem Oran, "Sosyal belediyecilikte hizmeti zirveye çıkarmak için adayız. Bu bir bayrak yarışı. Bayrak yarışında; Faik Tütüncüoğlu'ndan aldığı bayrağı, Muhittin Dalgıç başkanımız bana devrediyor. Ben de, benden sonraki arkadaşım gelene kadar, altı oklu bayrağı, Çeşme'de gönderden indirmeyeceğim. Bizler Millet İttifakı olarak karşınızdayız. Bizler bu milletin çocuklarıyız. Bizim kapımız herkese açık. Al bayrağın altında gururla yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Vatan hainleri hariç, herkese yüreğimiz açık. Biz, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyız. Bizi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek" dedi.

"Tarım Ürünleri Kooperatifi kuracağız"

Konuşmasında projelerini de açıklayan Oran, Ovacık Mahallesi'nin sorunlarına da değinerek, ""Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Tunç Soyer ile birlikte, en kısa süre içerisinde Ovacık'ın alt yapısını bitireceğiz. Ovacık'ın arazi yolları tamamlanacak. Yağmurlarda tarlalara ve yollara neler oldu biliyorum. Derelerimiz ıslah edeceğiz. Tarlalarınızı da selden koruyacağız. Ovacık'ta ve her yerde tarıma destek olacağız. Alt yapıdan elde edilecek arıtma suyunu tarlalarımıza sulama suyu olarak vermek için projelerimizi hazırladık. İZSU'ya sunacağız. Bir Tarım Ürünleri Kooperatifi kuracağız. Sakız enginarımızı, Ovacık domatesimizi, Çeşme limonumuzu, mis kokulu kavunumuzu, güzelim patatesimizi, beyaz soğanımızı yetiştirenlerin muhakkak arkasında olacağız" diye konuştu.

"Tohum takasla üreticimizi destekleyeceğiz"

Yerli tohumun yasaklanmasıyla, üreticilerin kısır tohumlara mahkum edildiğini vurgulayan Oran, "Bizi mahkum ettikleri İsrail tohumları, Hollanda'nın hibrit fideleri var. Biz İsrail'in kısır tohumlarına, Hollanda'nın hibrit fidelerine mahkum değiliz. Bizim Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Tunç Soyer, Belediye Başkanı olduğu Seferihisar ilçesinde, 2 dönemdir Tohum Takas Şenliği yapıyor. Yerli tohumu yasakladılar. Seferihisar, Takas Şenliği ile bunun önüne geçiyor. Biz, tohum takas ile, yerli tohumumuzla ve yerli fidemizle yerli üreticimizi destekleyeceğiz" diye belirtti.

"Sakız Koyunu'nu dünya tanıyacak"

Ovacık Mahallesi'ndeki festivalin uluslararası boyuta geleceğini ifade eden Oran, "Yarımadamızın Sakız Koyunu meşhur. Nuri Ertan, arkasından Faik Tütüncüoğlu ve sonra da Muhittin Dalgıç başkanlarımız Sakız Koyunu'na sahip çıkarak, şenlik düzenlediler. Sadece Türkiye'ye değil, Sakız Koyunu'nu bütün dünyaya tanıtacak bir festival, Eko'dan geliyor. Sakız Koyunu Festivali'ni uluslararası hale getireceğiz" diye açıkladı.

"Hayvancılığımızı ve işletmelerimizi, mezbahamızı kurarak destekleyeceğiz"

Çeşme'nin mezbaha sorununu da çözeceklerini söyleyen Oran, "Çeşme'de mezbaha yok. Hayvancılığı destekleyeceksek, muhakkak veteriner kontrolünde,modern bir mezbahamızın olması gerekir. Çeşme'nin yeni mezbahası, Çeşme'ye ve Ovacık'a hayırlı olsun. Artık hayvanlarımız Urla'ya, Çiğli'ye, Kemalpaşa'ya kesim için gitmeyecek. Buralarda hayvan kesmek, maliyet artışı olarak geri dönüyor. Hayvancılığımızı ve işletmelerimizi, mezbahamızı kurarak destekleyeceğiz" diye ifade etti.

Çeşme'ye kapalı pazaryeri

Konuşmasında kapalı pazaryeri yapacağını da açıklayan Ekrem Oran, "Çeşmepazaryerinde yerli üreticimizin çektiği sıkıntıları biliyoruz. Çeşme kapalı pazaryeri için projemiz hazır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Pazaryerimizde, yağmur, çamur demeden Ovacıklı üreticilerimizle hep beraber oldum. Olmaya da devam edeceğim. Ürettiği ürününü yağmur, rüzgar, soğuk demeden satmaya çalışan üreticilerimizi, kapalı pazaryerine kavuşturacağız" diye konuştu.