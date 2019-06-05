Ovacık'ta foto safari heyecanı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 6-9 Haziran tarihleri arasında 2. Geleneksek Ovacık Foto Safari Yarışması gerçekleştirilecek.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 6-9 Haziran tarihleri arasında 2. Geleneksek Ovacık Foto Safari Yarışması gerçekleştirilecek.

Ovacık Kaymakamlığı ve Ovacık Belediyesince, tarihi, kültürel değerler ve doğal güzellikler ile insan portrelerini gelecek nesillere aktarmak ve ilçenin görsel arşivinin oluşturulması amacıyla düzenlenen yarışmaya yurt içi ile yurt dışından çok sayıda fotoğrafçı, gezgin, doğasever katılacak.

Katılımcı fotoğraf tutkunlarının ilçenin doğal güzelliklerini, yaban hayatını ve kültürel değerlerini kadrajlarından görüntüleyeceği ve 4 gün sürecek foto safari etkinliği, fotoğraf sunumları, müzik dinletileri ile halk oyunları gösterileriyle renklenecek.

Fotoğraf tutkunları, etkinlik boyunca çektikleri fotoğraflardan sadece beşini yarışmaya sunarak ödül kazanabilecek.

Sonuçları 10 Haziran'da açıklanacak yarışmada, fotoğrafları Ovacık Kaymakamı Selçuk Haskırış, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, fotoğraf sanatçıları Deran Atabey, Murat Bakmaz, Leyla Emektar ve Murat İbranoğlu ile Hakan Yaralı'dan oluşan jüri değerlendirecek.

Birincilik ödülü 4 bin lira olan yarışma sonucunda 41 kişiye ödül verilecek.

Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, foto safari yarışmasını geleneksel hale getirerek her yıl yapacaklarını söyledi.

Ovacık ilçesinin turizm değerlerini dünyaya tanıtmak istediklerini anlatan Sarıgül, "Ülkemizin oldukça gözde olan Ovacık ilçesini fotoğraf yarışmasıyla daha tanınır hale getirmek istiyoruz. Bu sebeple ilçemizde dört gün sürecek organizasyon gerçekleştireceğiz. Tahminen yurt içi ve yurt dışından 200'ün üzerinde fotoğrafçı yarışmaya katılacak. Foto safari sona erene kadar da konaklama ve sabah kahvaltılarını belediyemiz üzerinden organize edeceğiz." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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