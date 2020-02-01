Ovacık'ta kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı - Son Dakika

Ovacık'ta kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı
6 saat önce
Kış mevsiminin çetin geçtiği Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:04 Kaynak: AA
Kış mevsiminin çetin geçtiği Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.
Kış mevsiminin çetin geçtiği Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.
Tek katlı evlerin büyük oranda kara gömüldüğü ve araçların beyaz örtüyle kaplandığı ilçede, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Karayolları 86. Şube Şefliği, Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda karla mücadele çalışması başlattı.
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