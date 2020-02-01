Ovacık'ta kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı - Son Dakika

Karayolları 86. Şube Şefliği, Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Tek katlı evlerin büyük oranda kara gömüldüğü ve araçların beyaz örtüyle kaplandığı ilçede, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Vuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak Türkiye'ye doğru yola çıktı

Koronavirüs nedeniyle Çin'den getirilen vatandaşların götürüleceği hastane belli oldu

Son düzenleme ile yetkileri artırılan bekçiler ne kadar maaş alıyor?