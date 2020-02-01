Ovacık'ta kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ovacık'ta kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı - Son Dakika

Ovacık'ta kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı

6 saat önce

Kış mevsiminin çetin geçtiği Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.

Tek katlı evlerin büyük oranda kara gömüldüğü ve araçların beyaz örtüyle kaplandığı ilçede, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Karayolları 86. Şube Şefliği, Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Ovacık'ta kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı

Tunceli, Ovacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak Türkiye'ye doğru yola çıktı
Koronavirüs nedeniyle Çin'den getirilen vatandaşların götürüleceği hastane belli oldu Son düzenleme ile yetkileri artırılan bekçiler ne kadar maaş alıyor? Ünlü YouTuber, koronavirüsü inceleyerek video çekmek için Çin'e gitti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 19:58:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ovacık'ta kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]