Ovacık'ta kar kalınlığı 2 metreye ulaştı - Son Dakika
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Ovacık'ta kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

7 saat önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı ile soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi.

Ovacık'ta kar kalınlığı 2 metreye ulaştı, System.String[]

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı ile soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kış mevsiminin sert geçtiği 1500 rakımlı yerleşim yeri Ovacık'ta, bir süredir devam eden ve son iki gündür aralıklarla etkisini artıran kar yağışı, birçok köy ve mahalle yolu ile sokağı ulaşıma kapattı.

Kar kalınlığının bazı kesimlerde 2 metreye ulaştığı ilçede, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önündeki kar birikintilerini temizledi.


Karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi ve köy yollarının açılması için yoğun çaba gösteriyor.


Yöre sakinlerinden Aysel Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede çetin geçen kışın hayatı zorlaştırdığını belirtti.

Kar yağışından dolayı yolların kapandığını vurgulayan Karataş, "Sürekli evlerimizin önünde biriken karları temizliyoruz. Soğuk nedeniyle de evlerimizdeki sular da donuyor." dedi.

Karataş, Tunceli, Ovacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:12 Kaynak: AA
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