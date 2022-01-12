Üye Girişi
Ovacık'ta kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu, eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı - Son Dakika

Ovacık'ta kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu, eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı

12.01.2022 07:41

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 70 santimetreyi bulduğu ilçede eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

Ovakcık'ta 3 gündür aralıksız yağan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. İlçe merkezinde 70 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde bir metreyi aştı, 20 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçede etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

Kaymakamlık, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin bir daha izinli sayılacağı açıklamasını yaptı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan köy yollarının açılması için ise ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Öte yandan, Tunceli Valiliği kar yağışı ve tipi nedeniyle Pülümür- Erzincan Karayolu'nu kullanacak sürücülerin yanlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.

Ovacık'ta kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu, eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı
Ovacık'ta kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu, eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı
Ovacık'ta kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu, eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı

YORUMLAR
500

Hisarcık, Tunceli, Ovacık, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ovacık'ta kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu, eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı - Son Dakika


4 yaşındaki çocuğuna alkol içirmişti! Emlak kralının kızı bağımlı çıktı, eski eş isyanda 4 yaşındaki çocuğuna alkol içirmişti! Emlak kralının kızı bağımlı çıktı, eski eş isyanda         
08:11
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Feci kazada hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın hayalini Dursun Özbek açıkladı Feci kazada hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın hayalini Dursun Özbek açıkladı         
17:36
Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor         
16:19
Galatasaray'da bir ayrılık daha! İstifa mektubundaki detay her şeyin özeti oldu Galatasaray'da bir ayrılık daha! İstifa mektubundaki detay her şeyin özeti oldu         
15:59
Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak? Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?         
15:38
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun         
15:09
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı         
13:54
Teoman, oyuncu Gülcan Arslan ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı: Kızı tanımıyorum bile Teoman, oyuncu Gülcan Arslan ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı: Kızı tanımıyorum bile         
13:41
Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı         
13:26
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı         
12:55
Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş         
12:10
Bir dönemin en ünlü cinsel içerikli film yıldızıydı! Artık eski halinden eser yok Bir dönemin en ünlü cinsel içerikli film yıldızıydı! Artık eski halinden eser yok         
12:08
"Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" diyen Alişan: Sizin gibi düşünmek zorunda değilim "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" diyen Alişan: Sizin gibi düşünmek zorunda değilim         
11:53

Son Dakika Haberleri
07:47 İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!
07:46 Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi
07:45 Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı
00:47 Elazığ'ın Palu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:37 İstanbul'da fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu
00:32 Husumetlisi, otomobille yolunu kestiği genç DJ'yi cadde ortasında vurdu
00:21 Son Dakika: 4 ilde yüz yüze eğitime kar engeli
00:19 Yusuf Demir'in Barcelona macerasına son verdiler
23:57 Galatasaray'ın yeni hocası Torrent'in uçağı İstanbul'a iniş yaptı
23:56 Ermenistan'ın Kazakistan'a gönderdiği asker sosyal medyada gündem konusu oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 08:16:35. #1.13#
SON DAKİKA: Ovacık'ta kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu, eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement