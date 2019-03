Ovacık'ta "Kara Kış" Zorluğu

Tunceli'de kış aylarının en çetin geçtiği ve kar kalınlığının 3 metreyi aştığı Ovacık ilçesinde, beyaz örtü hayatı olumsuz etkiliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kara kışın en çetin yaşandığı yerleşim yerleri arasında Ovacık ilçesi de bulunuyor.





Her mevsim doğal güzellikleriyle öne çıkan 1500 rakımlı, 3 bin nüfuslu ilçede, bu yıl kış mevsimi önceki yıllara göre daha zor geçiyor.





Kentte aralık ayından bu yana aralıkla etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.





Kar kalınlığının 3 metreyi geçtiği ilçede, çetin kış koşulları en çok köylerde hayvancılıkla uğraşan besicileri etkiliyor.





Mevsimin tüm zorluklarına göğüs geren köylüler, hayvanları için beyaz örtü altından ot çıkarıp, çeşmelerden bidonla su taşıyor.





İlçedeki tek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar da kar altında kalan evlerinin önündeki karları temizleyip koridor açarak dışarısı ile bağlantı sağlayabiliyor.





Ekiplerin çalışmaları sonucu yolların açık olduğu ilçede, çığ düşmesi, tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda ise Belediye, Karayolları 86. Tunceli Şube Şefliği ve Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri ekipleri, özverili çalışmalarını sürdürüyor.



"Kar yağışı 3 metreyi geçti"



Yöre sakinlerinden Deniz Yusuf, AA muhabirine, Ovacık'ta bu yıl kış mevsiminin çetin geçtiğini söyledi.





Kış mevsiminin en çok köylerde hayvancılıkla uğraşanları olumsuz etkilediğini belirten Yusuf, "Bu yıl bizim açımızdan çok zor, kayağı sevenler açısından ise çok güzel kış oldu. Beklenenin çok üzerinde kar yağışı da gerçekleşti. Kar kalınlığı yaklaşık 3 metreyi geçti." dedi.





"Zor geçen kışlar güzel baharın habercisidir"



Bu ilçenin kışıyla da güzel olduğunu dile getiren Yusuf, şöyle konuştu:





"Ovacık'taki her günümden zevk alıyorum. En az bir ay daha bu kar yerde kalır. Şu an boyumdan fazla kar birikintileri var. Belki nisan ayının ortalarına kadar bu kar anca erir. Ama zor geçen kışlar güzel baharın habercisidir. Baharda bizleri güzel şeyler bekliyor. Zaten Ovacık'ta kışa dayanabilmek için ilkbahar mevsimini hayal ediyoruz. Burası baharda cennet gibi oluyor. O yüzden bu kış mevsimini yaşamaya değiyor."



Çakmaklı köyünde hayvancılıkla uğraşan Fadime Sarıgül de kış mevsiminin zor geçmesi nedeniyle hayvanlarıyla ilgilenmesinin güçleştiğini söyledi.

