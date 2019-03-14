Son Dakika Haberleri: Ovacık'ta Karla Mücadele

Ovacık'ta Karla Mücadele

43 dakika önce

Tunceli'nin Ovacık ilçe merkezindeki kar kütleleri, belediyeye ait iş makineleriyle ilçe dışına taşınıyor.

Ovacık'ta Karla Mücadele, System.String[]
Tunceli'nin Ovacık ilçe merkezindeki kar kütleleri, belediyeye ait iş makineleriyle ilçe dışına taşınıyor.

Belediye ekipleri, 7 iş makinesi ve 8 personelle kışın yağan ve soğuk hava nedeniyle cadde, sokak, mahalle araları ile okul bahçelerinde biriken karları temizliyor.


İlçede, Karayolları 86. Tunceli Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekipler de kenar bölümleri karla kaplı olan yollardaki karları temizleyip yolları genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor.


Ovacık Belediyesi Başkan Vekili Senem Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede bu yıl kış şartlarının ağır geçtiğini söyledi.


Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Yerlikaya, "Bu yıl ilçemize yaklaşık 3 metre kar yağdı. Kış mevsimi çok çetin geçti ve hayatı olumsuz yönde etkiledi." dedi.

İlkbahar mevsimine rağmen cadde ve sokak kenarlarında erimeyen kar kütlelerinin yaşamı olumsuz etkilediğini belirten Yerlikaya, "İlçemizde bahar ayı olmasına rağmen halen kar bulunuyor. Ekiplerimiz, mahalle ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Kar birikintileri kamyonlara yüklenerek ilçe merkezinin dışına taşınıyor." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:14 Kaynak: AA

Kar, Tunceli, Ovacık, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşe Alınmayınca Üst Geçide Çıkarak İntihara Kalkıştı Sanatçı Selahattin Alpay, "Abdestim Bozulur" diyerek Hatice'nin Videosunu İzlemedi

Çarşaflı ve Tüfekli Erkek Soyguncuyu, Kuyumcu Bant Kesici ile Kovdu Rüzgar Türbinlerinin Bakım ve Onarımını Yapan İşçiler Metrelerce Yükseklikte Cambazları Aratmıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 13:57:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ovacık'ta Karla Mücadele
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]