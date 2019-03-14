Ovacık'ta Karla Mücadele

Tunceli
'nin Ovacık
ilçe merkezindeki kar kütleleri, belediyeye ait iş makineleriyle ilçe dışına taşınıyor.
Belediye ekipleri, 7 iş makinesi ve 8 personelle kışın yağan ve soğuk hava nedeniyle cadde, sokak, mahalle araları ile okul bahçelerinde biriken karları temizliyor.
İlçede, Karayolları 86. Tunceli Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekipler de kenar bölümleri karla kaplı olan yollardaki karları temizleyip yolları genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Ovacık Belediyesi Başkan Vekili Senem Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede bu yıl kış şartlarının ağır geçtiğini söyledi.
Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Yerlikaya, "Bu yıl ilçemize yaklaşık 3 metre kar yağdı. Kış mevsimi çok çetin geçti ve hayatı olumsuz yönde etkiledi." dedi.
İlkbahar mevsimine rağmen cadde ve sokak kenarlarında erimeyen kar kütlelerinin yaşamı olumsuz etkilediğini belirten Yerlikaya, "İlçemizde bahar ayı olmasına rağmen halen kar bulunuyor. Ekiplerimiz, mahalle ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Kar birikintileri kamyonlara yüklenerek ilçe merkezinin dışına taşınıyor." diye konuştu.