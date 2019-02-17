Son Dakika Haberleri: Ovacık'ta Kayak Keyfi

Ovacık'ta Kayak Keyfi

23 dakika önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki kayak merkezi, hafta sonunda güzel havayı fırsat bilen kayakseverlerden yoğun ilgi gördü.

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Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki kayak merkezi, hafta sonunda güzel havayı fırsat bilen kayakseverlerden yoğun ilgi gördü.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4 yıl önce 5 milyon liralık yatırım projesiyle hayata geçirilerek hizmete sunulan Ovacık Kayak Merkezi, kış aylarında yörede en çok tercih edilen mekanlardan biri oldu.

Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı ilçedeki kayak merkezi, hafta sonu tatili dolayısıyla çevre il ve ilçelerden çok sayıda kayakseveri ağırlıyor.

İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Öveçler köyü mevkisindeki kayak merkezine gelen ziyaretçiler, doğal güzellikler arasında kayak ve kızakla kaymanın keyfini çıkarıyor.


Ovacık Kayak Merkezi'ne gelenlerden Onur Gürcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık'ın doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını söyledi.


Kayak merkezinde keyifli vakit geçirdiğini belirten Gürcan, "Ovacık'ta güneşli ve sıcak bir hava var. Bu havayı değerlendirmek için kayak merkezine geldim. Tesis çok güzel ve ekonomik. Kar kalitesi mükemmel. Munzur Dağları'nın eşsiz manzarası karşısında kayak yapıyorum. Kendimi bu konuda çok şanslı hissediyorum." diye konuştu.

Şafak Eren de Ovacık'ta yılın dört ayı kayak yapabildiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kayak merkezinin ilçemizde olması bizler için büyük şans. Kış aylarında ilçemizde yapabileceğimiz sosyal aktivite sayısı çok sınırlı. Bu nedenle hafta içi ve hafta sonları kayak merkezini tercih ediyoruz. Buradaki kar ve kayak pisti çok kaliteli. Zirveye tırmanarak Ovacık'ı kuş bakışı izleyebiliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:22 Kaynak: AA

Kar, Kayak Merkezi, Ovacık, Güncel
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