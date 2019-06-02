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Ovacık'ta muhtarlık seçimi

24 dakika önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Gözeler köyünde 31 Mart'ta iptal edilen muhtarlık seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Gözeler köyünde 31 Mart'ta iptal edilen muhtarlık seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı.
Gözeler köyünde 31 Mart Yerel Seçimleri'nde muhtar seçilen Turgay Bilge'nin, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevden çıkarıldığı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilen seçim yenilendi.
Nedim Balcı, Serdar Atasoy ve Umut Türemez'in aday olduğu seçimlerde Şehit Hakim Onur Alan İlkokulu'nda vatandaşlar, kurulan 1001 nolu sandıkta oy kullandı.
Oy kullanma işleminin ardından yapılan sayımda, 92 seçmenli Gözeler köyünün yeni muhtarı 37 oy alan Umut Türemez oldu.
Ovacık'ta muhtarlık seçimi
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 07:03 Kaynak: AA
Tunceli, Ovacık, Güncel
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