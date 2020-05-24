Ovacık'ta nesli tükenme tehlikesi altındaki siyah beyaz renkli porsuklar görüntülendi - Son Dakika

Ovacık'ta nesli tükenme tehlikesi altındaki siyah beyaz renkli porsuklar görüntülendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan siyah beyaz renkli porsuklar, yaban hayatı fotoğrafçısı Hasan Çetin tarafından görüntülendi.

Ovacık'ta nesli tükenme tehlikesi altındaki siyah beyaz renkli porsuklar görüntülendi, System.String[]

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan siyah beyaz renkli porsuklar, yaban hayatı fotoğrafçısı Hasan Çetin tarafından görüntülendi.

Munzur Dağları arasında yer alan 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatıyla da dikkati çekiyor.


İlçedeki Mercan Vadisi'nde gezintiye çıkan yaban hayatı fotoğrafçısı Hasan Çetin, çevreyi izlerken Dünya Koruma Birliğinin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde bulunan koruma altındaki siyah beyaz renkli porsuklara rastladı.

Hayvanlara birkaç metre yaklaşan Çetin, yan yana gezinen 2 porsuğun hem videosunu hem de fotoğraflarını çekmeyi başardı.

Hasan Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık'ın yaban hayvanları varlığı açısından son derece zengin ilçe olduğunu söyledi.

Yıllardır yaban hayatı fotoğrafçılığıyla ilgilendiğini belirten Çetin, "Mercan Vadisi'ne gezmeye gitmiştim. Aracım ile hareket halindeyken otların arasında siyah beyaz renkli değişik bir hayvanın hareket ettiğini gördüm. Hemen durdum ve arabamdan fotoğraf makinemi çıkardım. Hayvanlar bir süre sonra otların arasından açık bir alana çıktı. Onlara iyice yaklaştığımda porsuk olduklarını fark ettim. İki taneydiler ve birbirlerinden hiç ayrılmıyorlardı. Ben de onları ürkütmeden hem fotoğraflarını hem de videolarını çektim." dedi.

Çetin, Ovacık'ta bu tür porsukları ilk defa gördüğünü belirterek,

"Bölgemiz hem doğal güzellikleri hem de yaban hayatı açısından oldukça zengin bir yer. Burada çeşitli endemik bitki türleri var ve boz ayı, yaban keçisi, keklik, kurt, vaşak, tilki, gelincik ve su samuruna doğal ortamında rastlanılıyor. Bu yüzden doğanın ve canlıların korunması için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Porsukların görüntülenmesinin zor olduğunu dikkati çeken Çetin, bu hayvanların geceleri yuvalarından çıkıp yiyecek aradığını sözlerine ekledi.

Hasan Çetin, Tunceli, Munzur, Ovacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 11:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ovacık'ta nesli tükenme tehlikesi altındaki siyah beyaz renkli porsuklar görüntülendi - Son Dakika

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