Ovacık'ta nisan ayında kar küreme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ovacık'ta nisan ayında kar küreme çalışmaları devam ediyor

08.04.2022 16:26

Ovacık'ta nisan ayında kar küreme çalışmaları devam ediyorTUNCELİ Tunceli'nin Ovacık ilçesinde mart ayında etkili olan yoğun yağış nedeniyle kara gömülen dağ köylerinde kar esareti devam ediyor.

Ovacık'ta nisan ayında kar küreme çalışmaları devam ediyor

TUNCELİ Tunceli'nin Ovacık ilçesinde mart ayında etkili olan yoğun yağış nedeniyle kara gömülen dağ köylerinde kar esareti devam ediyor.

Sarp dağların arasında kurulu bin 500 rakımlı Ovacık ilçesinde mart ayında etkili olan kar, hayatı ve ulaşımı zorlaştırmaya devam ediyor. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği ilçede yerleşim yerlerinin yanı sıra dağlar, ovalar ve vadiler beyaz örtüyle kaplı durumda. İlçede yaşayan vatandaşlar, kar esaretinin sona ermesini dört gözle bekliyor. Nisan ayına girilmesine rağmen kar çilesi devam eden köy sakinlerinin ev, ahır, iş makineleri, araç ve yemlerinin tamamı kar altında kalmış durumda. İlçe sakinleri kendi imkanları ile kar birikintilerini kendileri temizlerken, yolda kalan araçlar da şoför ve yolcuların karları küremesi ile tekrar yola çıkıyor.

Ovacık'ta nisan ayında kar küreme çalışmaları devam ediyor
Ovacık'ta nisan ayında kar küreme çalışmaları devam ediyor
Ovacık'ta nisan ayında kar küreme çalışmaları devam ediyor

YORUMLAR
500
Uzmanlar gün vererek uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, bazı illere kar geliyor Uzmanlar gün vererek uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, bazı illere kar geliyor Cizre'de şehitler için mevlit okutuldu Cizre'de şehitler için mevlit okutuldu

Hisarcık, Ovacık, Nisan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ovacık'ta nisan ayında kar küreme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Tatil için geldiği Türkiye'de ezan sesinden etkilendi, Müslüman oldu
16:24 Ünlü doktor atlarına bakan uzman çavuşun 10 kurşunuyla yaşamını yitirdi!
16:22 İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a dava
16:20 Görenler gözlerine inanamadı! İstanbul Boğazı'ndan adeta apartman geçti
16:14 Manken Sevda Demirel Nisa bebek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Annelik yapmak istiyorum, lütfen bana verin
15:50 Ukrayna'da tren istasyonuna düzenlenen saldırıda kan donduran detay! Füzenin üzerine "çocuklar için" yazıldığı iddia edildi
15:44 Dünyada bir ilk: ABB dizel otobüsleri elektrikliye dönüştürüyor! Mansur Yavaş test sürüşüne katıldı
15:41 Bu iddia çok konuşulur! Medipol Başakşehir'e 500 milyon dolarlık teklif
15:37 Uzmanlar gün vererek uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, bazı illere kar geliyor
15:33 2007 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun hayatı sinema filmi oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 16:35:13. #1.13#
SON DAKİKA: Ovacık'ta nisan ayında kar küreme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement