Ovacık'ta Okullara Kar Tatili
1 saat önce
TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde okullar, kar yağışı nedeniyle bugün tatil edildi.
TUNCELİ'nin Ovacık
ilçesinde okullar, kar yağışı nedeniyle bugün tatil edildi. Tunceli
'de dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle Nazimiye
, Pülümür
, Hozat
ve Ovacık ilçelerinde 91 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yolları açmak için çalışma yaptığı belirtildi. Ovacık ilçesinde ise kar nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Ovacık Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçe merkezi ile köylerde bulunan tüm okulların tatil edildiği belirtildi. - Tunceli
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:37 Kaynak: DHA
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