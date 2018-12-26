Son Dakika Haberleri: Ovacık'ta Okullara Kar Tatili... Kar Yağışı Nedeniyle 91 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Ovacık'ta Okullara Kar Tatili... Kar Yağışı Nedeniyle 91 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

14 dakika önce

Ovacık'ta okullara kar tatili... Kar yağışı nedeniyle 91 köy yolu ulaşıma kapandıTUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Ovacık'ta okullara kar tatili... Kar yağışı nedeniyle 91 köy yolu ulaşıma kapandı

TUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kar yağışı nedeniyle il genelinde 91 köy yolu ulaşıma kapandığı öğrenildi.
Meteoroloji'nin uyardığı kar yağışı Tunceli'de dün gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle il genelinde 91 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için hazır bekletilen İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Karla Mücadele ekipleri çalışmalara başladı.
Öteyandan Ovacık ilçesinde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi. Yağışların, Ovacık, Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde daha fazla etkili olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:24 Kaynak: İHA

Tunceli, Ovacık, Kar, Güncel
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