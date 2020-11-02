Son dakika haberi... Ovacık'ta sonbahar renkleri görsel şölen sunuyor - Son Dakika

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, sonbaharın doğaya yansıyan sarı, yeşil ve kızıl tonları kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Doğal güzellikleri, yaban hayatı varlığı, zengin florası ve endemik türleriyle öne çıkan Munzur Dağları arasındaki 1500 rakımlı Ovacık'ta, sonbahar renkleri görsel şölen sunuyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi, Kırkmerdiven Şelaleleri ve Harami Deresi'nin bulunduğu ilçede, kasım ayının gelmesiyle sonbahar iyice kendini hissettiriyor.

Tatil günlerinde günübirlik gezilerle ilçeyi ziyaret eden doğa tutkunları, rengarenk olan Munzur Vadisi ve Ovacık- Hozat kara yolu mevkisinde bulunan Karaoğlan ormanlarında doyasıya vakit geçiriyor.

İlçedeki dağ köylerinde yaşayan vatandaşların da yaklaşan çetin kış mevsimi öncesi hazırlıkları sürüyor. Kışlık yakacak için ormana giden köylüler, topladıkları kuru meşe ve kavak ağaçlarını at ya da katırlara yükleyerek evlerine getiriyor.

Geçimlerini hayvancılıkla sağlayan besiciler de sonbahar nedeniyle otlakların azaldığı meralarda şu sıralar zorlu bir mesai yapıyor.

Günün erken saatlerinde uyanan besiciler, sahip oldukları keçi, koyun ve ineklerin karınlarını doyurmak için zengin otlaklara doğru uzun ve yorucu bir yolculuk gerçekleştiriyor.

Yörede kışın habercisi olarak bilinen ve 500 ile 3 bin rakım arasındaki çayırlık, orman açıklıkları ile yamaçlarda yetişen beyaz ya da mor vargit çiçekleri de görenleri cezbediyor.

Konaklar köyünde yaşayan Fatma Derman, AA muhabirine, sonbahar mevsimini çok sevdiğini söyledi.

Köyde inek beslediğini belirten Derman, "Sabah kalkıyorum, inekleri ahırdan çıkarıp tarlalarda otlatmaya götürüyorum. Her yer rengarenk. Kışın yaklaşmasıyla bizim işlerimiz de zorlaştı. Hayvanlara kışın yedirmek üzere samanlıklara ot, yonca ve saman doldurmaya başladık." dedi.