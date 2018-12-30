Son Dakika Haberleri: Ovacık'ta Yan Yana Bulunan 2 Ahşap Ev Alevlere Teslim Oldu

Ovacık'ta Yan Yana Bulunan 2 Ahşap Ev Alevlere Teslim Oldu

38 dakika önce

Ovacık'ta yan yana bulunan 2 ahşap ev alevlere teslim olduKARABÜK - Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında birbirine bitişik iki ahşap yanarak kül oldu.

Ovacık'ta yan yana bulunan 2 ahşap ev alevlere teslim oldu

KARABÜK - Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında birbirine bitişik iki ahşap yanarak kül oldu. Can kaybının olmadığı yangında her iki ev tamamen yanarak kül oldu.
Edinilen bilgiye göre yangın, Ovacık ilçesine bağlı Ambarözü köyünde meydana geldi. İçerisinde kimsenin oturmadığı Rıfat Yılmaz'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Yılmaz'ın bitişiğinde bulunan Kadir Yücel'e ait eve sıçradı.
Alevlerin geceyi aydınlattığı yangının haber verilmesi üzerine olay yerine Ovacık Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletmeye ait arazözler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tamamen yanan evler küle dönerken, jandarma ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:43 Kaynak: İHA

Karabük, Ovacık, 3. Sayfa
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