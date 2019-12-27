Ovacık ve hozat taşımalı eğitime kar tatili - Son Dakika
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Ovacık ve hozat taşımalı eğitime kar tatili

6 saat önce

Ovacık ve Hozat taşımalı eğitime kar tatiliTunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime Ovacık ilçesinde 1 gün, Hozat'ta ise öğleden sonra ara verildi.

Ovacık ve Hozat taşımalı eğitime kar tatili

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime Ovacık ilçesinde 1 gün, Hozat'ta ise öğleden sonra ara verildi. Yağış nedeniyle trafikte de aksamalar yaşandı.

Tunceli'de dün akşam saatlerinde başlayan, aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle Hozat, Pülümür, Ovacık ve Nazimiye ilçelerine bağlı 161 köy yolu ulaşıma kapanırken, trafikte de aksamalar yaşanıyor. Pülümür- Erzincan karayolunun özellikle Cankurtaran mevkisinde yoldan çıkan ağır tonajlı araçlar nedeniyle ulaşım zaman zaman aksıyor.

Kar kalınlığının 15 santimetreyi geçtiği Ovacık ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için tüm gün, Hozat ilçesinde ise bugün öğleden sonra okullar tatil edildi.

İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ovacık ve hozat taşımalı eğitime kar tatili

Tunceli, Ovacık, Hozat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:36 Kaynak: DHA
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