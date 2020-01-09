Ovacık Yaylası, son 2 yılda en fazla yağış alan nokta - Son Dakika
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Ovacık Yaylası, son 2 yılda en fazla yağış alan nokta

6 saat önce

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Ovacık Yaylası, 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye'de 24 saatte en fazla yağışın düştüğü nokta oldu.

Ovacık Yaylası, son 2 yılda en fazla yağış alan nokta, System.String[]

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Ovacık Yaylası, 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye'de 24 saatte en fazla yağışın düştüğü nokta oldu. 2018'de metrekareye 490,8 kilogram yağışla 26 yıllık Türkiye rekorunu kıran Ovacık, 2019'da ise 219,7 kilogram yağış aldı.

Kemer'e bağlı 1100 rakımlı Ovacık Yaylası, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 17 Aralık 2018 tarihinde 24 saatte metrekareye 490,8 kilogram yağış aldı. Ovacık'a düşen bu yağış miktarı 26 yıl sonra Türkiye rekorunu kırdı ve kaydedilen en yüksek günlük toplam yağış miktarını oluşturdu. O gün Ovacık'a yağan rekor yağış, Kemer ilçesinde ciddi hasara yol açtı. Ovacık Yaylası'ndan inen yağmur suları, Ağva Deresi'nin taşmasına neden oldu. Kuzdere ve Arslanbucak mahallelerinde onlarca evin su altında kaldığı, Kesmeboğazı Köprüsü'nün yıkıldığı rekor yağış nedeniyle çok sayıda tarım arazisi de suya gömüldü. 2018'deki yağış ilçede büyük çapta maddi zarara neden oldu.

İKİ YIL ÜST ÜSTE

Bu olaydan yaklaşık 1 yıl sonra, tarihler 26 Kasım 2019'u gösterdiğinde, yine Ovacık Yaylası, aralıksız 9,5 saat yağış aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre metrekareye 219,7 kilogram yağış düşerken, bu oran bir önceki yılda olduğu gibi Türkiye'de 24 saatte metrekareye düşen en fazla yağış miktarı olarak kayıtlara geçti. Yine Ağva Deresi'nin taşmasına neden olan bu yağış sonrası Beldibi, Arslanbucak ve Kuzdere mahallelerinde 35 evde hasar meydana geldi. Yağış nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, bir otomobil ise taşan dere yatağında suya kapılıp zarar gördü. Türkiye'de 2 yıl üst üste bir günde en fazla yağış düşen nokta unvanına sahip Ovacık Yaylası'ndaki yağışlar Kuzdere, Arslanbucak ve Beldibi mahallelerini vurdu.

Kuzdere Mahalle Muhtarı Serkan Günay, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "2018 yılı Aralık ayında günlük en çok yağış alarak Türkiye rekorunu kıran Ovacık Yaylamızdayız. Yine bu noktamız 2019 Kasım ayında da günlük en çok yağışı alan bölge oldu. Tabii bu yağmur suları aşırı şekilde gelince ve Ağva Deresi ile buluşması sonucunda dere kenarında bulunan Kuzdere ve Arslanbucak mahallelerinde su taşkınlarına sebep oldu. Rekor kıran yağmurlarımız yerini kar yağışına bıraktı. Şu anda Ovacık Yaylamız beyaz örtü ile kaplanmış durumda ve Kemerli vatandaşlarımız da buraya şu anda yoğun ilgi göstermekte" dedi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye, Ovacık, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:38 Kaynak: DHA
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