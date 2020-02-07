Ovacıklılar, yağan 1,5 metre karı az buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ovacıklılar, yağan 1,5 metre karı az buldu - Son Dakika

Ovacıklılar, yağan 1,5 metre karı az buldu

6 saat önce

TÜRKİYE'nin en fazla kar yağışının olduğu bölgelerinden olan Tunceli'nin Ovacık ilçesinde vatandaşlar, bu yıl yağan 1,5 metre karı az buldu.

Ovacıklılar, yağan 1,5 metre karı az buldu, System.String[]

TÜRKİYE'nin en fazla kar yağışının olduğu bölgelerinden olan Tunceli'nin Ovacık ilçesinde vatandaşlar, bu yıl yağan 1,5 metre karı az buldu. Geçen yıl kar kalınlığının 3 metreye ulaştığını belirten ilçe sakinleri, toprağın ve doğanın verimli olması için en az 3 metre karın yağması gerektiğini anlattı.

Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan bölgelerinin başında gelen Ovacık ilçe merkezinde, kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Geçen yıl 3 metre karın yağdığı Ovacık'ta, bu yıl yağışın az olması, ilçe sakinlerini üzdü. İlçe sakinleri, doğanın verimliliği için en az 3 metre karın yağması gerektiğini belirtti.

Ağır kış koşularının hakim olduğu ilçede, tek katlı evler tamamen kara gömülürken, birçok cadde ve sokak ise kar tünelini andırdı. Kar, Kandolar Mahallesi yakınlarında bulunan bazı konutların çatı katına kadar ulaşmış durumda. Kar yağışının daha yoğun olmasını isteyen ilçe sakinleri, akarsular ve doğanın verimliliği için bunun gerekli olduğunu savunuyor.

İlçe sakinlerinden Mehmet Yüksel, geçen yıllarda kar yağışının Ovacık'ta çok daha yoğun olduğunu ifade ederek, "Bu yıl şu ana kadar 1,5 metre kar yağdı. Eskiden biz evimize giderken metrelerce karın üstünden yürürdük. Kar yağması iyidir, yollarımız kapanıyor ama bir gün sonra açılıyor. Doğanının verimliliği için en az 3 metre karın yağmasını istiyoruz" dedi.

'OVACIK'TA KIŞ HER YIL ZORLU GEÇER'

Evlerin tamamen kara gömüldüğünü anlatan Kandolar Mahallesi sakinlerinden Özlem Kayaoğlu ise kış şartların zorlu geçtiğini belirterek, "Birkaç gün önce yağan kar nedeniyle dışarı bile çıkamadık. Yol açma çalışmaları uzun sürdü. Sokaklara iş makineleri zorlukla girdi. Tabi ki bu kar ilçenin turizmi için çok iyi bir durum. Ovacık'ta kış her yıl zorlu geçer. Bulunduğumuz Obamkent konutlarında kar kalınlığı 1,5 metreden fazla göründüğü gibi evlerimiz kara gömülmüş durumda" diye konuştu.


Türkiye, Tunceli, Ovacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da taksi ücretlerine zam geldi
TBF, Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu açıkladı Türkiye'de Çinli'ye benzetilen çekik gözdü adam, Tayvanlı olduğunu ilginç bir yöntemle açıkladı Habertürk çalışanlarının zam kararına tepkisi canlı yayından duyuldu

Son Dakika Haberleri
15:07 Kerimcan Durmaz ve İrem Derici sokak ortasında kalça dansı yaptı
13:41 Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz'e 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıl hapis cezası
13:41 Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı aşk tazeledi!
11:54 Sunucu Seda Akgül, kavgalı olduğu Hakan Ural için Cumhurbaşkanına seslendi
11:41 Serkay Tütüncü sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 15:12:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ovacıklılar, yağan 1,5 metre karı az buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]