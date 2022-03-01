Ovasaray Köyü'nde "Çiğdem Aşı Şenliği" düzenlendi - Son Dakika
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Ovasaray Köyü'nde "Çiğdem Aşı Şenliği" düzenlendi

01.03.2022 08:53
Ovasaray Köyü'nde "Çiğdem Aşı Şenliği" düzenlendi

Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Ovasaray Şehit Arslan Eren İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen etkinliğe İl Halk Kütüphanesi ile Ovasaray Köyü Muhtarlığı ve köy halkı da destek verdi.

Ovasaray Köyü ilk ve ortaokul öğrencileri, öğretmenler ve kurum temsilcileri eşliğinde köy meralarına giderek, karların erimesiyle birlikteçıkmaya başlayan sarı çiğdemleri topladı. Toplanan çiğdemler, bir iğde dalına takılarak, çocukların söylediği maniler eşliğinde köyde dolaşılarak evlerden yağ, bulgur gibi malzemeler toplanıp heybeye dolduruldu. Toplanan bu malzemeler ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce temin edilen malzemelerden okul bahçesinde çiğdem aşı pişirilerek öğrencilere ve köy halkına ikram edildi.

İkram öncesi yapılan konuşmalarda, millet olarak varlığımızı sürdürebilmemiz için kültürel değerlerimizi unutturmadan, sonraki nesillere aktarmanın önemi vurgulandı. Ayrıca yöresel oyunların, çocukların hayata hazırlanmasında, birlikte iş yapabilme becerilerinin geliştirilmesinde ve toplum kurallarına uyulmasının sağlanmasında olumlu etkileri olduğu belirtildi.

Kökeni yaklaşık dört bin yıl öncesinde Hititler tarafından ANTAHSUM adıyla kutlandığı yazılı kaynaklardan öğrenilen bayrama dayandığı düşünülen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Somut Olmayan Kültürel Miras İl ve Ulusal Envanterinde kayıtlı bir unsur olan "Çiğdem Aşı Şenliği" öğrencilerin yöresel çocuk oyunlarını oynamasıyla coşku içinde tamamlandı. Yarışmalarda başarılı olan öğrencilere İl Halk Kütüphanesi tarafından çeşitli ödüller ve tüm öğrencilere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hediyeler verilirken gün boyu gezici kütüphane de ödünç kitap dağıttı.

Etkinliğe katılan köylüler memnuniyetlerini belirtip gelecek senelerde de köylerinde bu tür etkinliklerin yapılamasını istediklerini, kendilerinin her türlü desteği vereceklerini ifade ettiler.

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Kaynak: Bültenler

Turizm, Aşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ovasaray Köyü'nde 'Çiğdem Aşı Şenliği' düzenlendi - Son Dakika

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