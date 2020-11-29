Öveçler Çankaya Evi'nde çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Öveçler Çankaya Evi'nde çalışmalar sürüyor

29.11.2020 11:32
Öveçler Çankaya Evi'nde çalışmalar sürüyor, System.String[]

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Sosyal ve kamucu belediyecilik anlayışımızı artırarak sürdüreceğiz.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Sosyal ve kamucu belediyecilik anlayışımızı artırarak sürdüreceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan her hizmeti tüm yurttaşlarımıza ulaştıracağız" dedi.

Çankaya Belediyesi yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi'nde bin 242 metrekare alan üzerinde yükselen Öveçler Çankaya Evi, engelli dostu bir yapı olarak inşa ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Öveçler Vadisi giriş kısmında Salkım Söğüt Sokak ile 1361. Sokak kesişiminde yapımına başlanan Öveçler Çankaya Evi, bin 242 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Yeni Çankaya Evi, iki bodrum kat, zemin kat ve birinci kat olmak üzere toplam 4 katıyla hizmet verecek. Engelli vatandaşların kullanımına da uygun olarak asansörlü tasarlanan yapıda engelli vatandaşların kolay kullanımı için tuvaletler de bulunacak. Öveçler Vadisi'ni gören konumda 56 kişilik 110 metrekare büyüklüğünde kütüphanesi de olacak Çankaya Evi'nde hobi ve kişisel gelişim kursları için derslikler ve çok amaçlı salon yer alacak.

"Mahalleye değer katacak örnek"

Çankaya Belediyesinin yatırımlarına devam ettiğini belirten Alper Taşdelen, "Projesiyle mahalleye değer katacak örnek bir Çankaya Evi'ni Çankaya'mıza kazandırıyoruz. Göreve başladığımda 14 olan Çankaya Evi sayısını 5 mahalleye hizmet verecek Öveçler Çankaya Evi ile birlikte 29'a çıkarıyoruz. Halkın olanı halka döndürüyor, bütçemizdeki her kuruşu halkımız için kullanıyoruz. Çankaya'mızı rant-beton istilasından kurtarmak için mücadele veriyoruz. Sosyal ve kamucu belediyecilik anlayışımızı artırarak sürdüreceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan her hizmeti tüm yurttaşlarımıza ulaştıracağız" diye konuştu. - ANKARA

Öveçler Çankaya Evi'nde çalışmalar sürüyor
Öveçler Çankaya Evi'nde çalışmalar sürüyor
Öveçler Çankaya Evi'nde çalışmalar sürüyor
Öveçler Çankaya Evi'nde çalışmalar sürüyor

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öveçler Çankaya Evi'nde çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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