Overwatch 2 Bastion ve Sombra Rework Güncellemesi Alıyor - Son Dakika

Overwatch 2 Bastion ve Sombra karakterlerini büyük oranda güncelleyecek. Tekrar elden geçirilen karakterin yeni yetenekleri olacak.

Overwatch'ın en popüler karakterlerinden biri olan Bastion, sevilen FPS oyunun ikinci ayağında çok daha güçlü hale gelecek gibi görünüyor. Halihazırda birçok oyuncunun öfkesine nail olan sevimli robot, Overwatch'ta kendini iyileştirme, makineli tüfeğe ya da tanka dönüşme gibi yeteneklere sahipti.

Özellikle üs savunma modlarında doğru kullanıldığında tüm rakip takımı tarumar edebilen Bastion, Overwatch 2'de alacağı rework ile beraber savaşlarda çok daha etkili olacak. Karakterin oyunda alacağı değişiklikler oyunun resmi Twitter hesabı üzerinden yayımlandı.

Karakterin aldığı tüm güncellemeleri listeledik. Yayımlanan videoda bu özellikleri rahatlıkla görebilirsiniz. Videoyu aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

Bastion'un normalde kullandığı silahın ateşleme oranı %50 azaltıldı.

Karakter artık makineli tüfek modunda da hareket edebilecek ve sınırsız mermiye sahip olacak. Fakat Sentry modunda karakterin verdiği hasar %40 azaltıldı.

Eklenen yeni yetenek sayesinde robot yere sabit bir şekilde kurulacak ve oyuncu haritada dilediği üç bölgeye gökyüzünden havan topu yağdıracak.

Overwatch 2 Bastion rework ile beraber karakterin modlar arasındaki geçiş süreci 8 saniye sürecek ve 10 saniyelik bir ısınmaya sahip olacak.

Kendini iyileştirme modu yeni güncellemede kaldırılacak.

Sevimli savaş makinesi artık savaş esnasında taktiksel bomba kullanabilecek. Atıldıktan sonra gecikmeli bir sürede patlayan bomba temas ettiği düşmanları geri ittirecek. Bombanın aynı zamanda duvarlardan sekebileceğini fakat yere ve düşmanlara yapışabileceğini de belirtelim Taktiksel bomba yere ya da bir düşmana yapıştıktan kısa süre sonra infilak edecek.

Sombra Rework Detayları

Rakip oyuncunun yeteneklerini kısıtlayan hacker karakter Sombra da sevilen FPS oyunun ikincisinde birçok yenilik aldı. Artık Sombra hacklediği oyuncuları duvarın arkasından görebilecek.

Rakip oyuncuları hackledikten sonra karakter görünmezliğini kaybetmeyecek. Görünmezliğini tamamen kaybetmek yerine daha az görülebilir olacak.

Hacklenen düşmanlar %50 daha fazla hasar alacak.

Makineli tabancanın mermi dağılışı %20 azaltıldı ve hasarı 8'den 7'ye indirildi.

EMP'nin kalkana özel hasarı kaldırıldı. Artık düşmanın canının %40'ı kadar hasar verecek. Translocator'da ise bir değişiklik olmayacak.

Hack ısınma süresi 8 saniyeden 3 saniyeye indirildi ve hack süresi de 8 saniye olarak belirlendi. Yetenek kısıtlayıcı özellik 5 saniyeden 1 saniyeye düştü.

Overwatch 2 Bastion rework güncellemesinde karakterin alacağı yenilikleri listeledik. Oyunun çıkış tarihine dair henüz resmi bir bilgi yok. Fakat şirketin 2022'nin son çeyreğini hedeflediği geçtiğimiz süreçte ortaya çıktı.

