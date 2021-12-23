Overwatch 2 Ocağa Kadar Ücretsiz Oynanabilir Oldu - Son Dakika

Blizzard, yaşadığı taciz skandallarıyla birlikte uzun süredir sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Bu sıkıntılı sürecin Overwatch 2'nin geliştirilme aşamasını da etkilediği söyleniyor, ancak şirket bu yaşananlara rağmen etkinliklerle oyunlarını canlı tutmaya çalışıyor.

Overwatch 2 Ocağa Kadar Ücretsiz Oynanabilir

Yaklaşık iki hafta sürecek deneme sürecinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın oyuna tam erişim sağlanabilecek. Yani bütün karakterlere ve dereceli dışındaki bütün modlara erişebileceğiz. Ayrıca yaptığımız ilerleme hesabımıza kaydedilip, oyunun full sürümünü satın aldığımızda kaldığımız yerden devam edebileceğiz.

Hangi platformlarda geçerli?

PlayStation'da PS Plus sahipleri, Xbox'ta Xbox Live Gold sahipleri ve PC'de Battle.ne'i indiren herkes 2 Ocak'a kadar oyuna tam erişim sağlayabilecek.