Overwatch'ta karnaval başlıyor!

Hızlı Oyun, Rekabetçi Mod veya Arcade'de elde ettiğiniz galibiyetlerle yeni oyuncu simgeleri, bir yeni sprey ve yeni epik kostüm Mardi Gras Ashe (ve Bob) sizin olacak!



3 Oyun Kazan | 2 Oyuncu Simgesi



6 Oyun Kazan | 1 Yeni Sprey



9 Oyun Kazan | Mardi Gras Ashe (ve Bob) Epik Kostümü



Bitmedi! Oyunların öncesinde, sonrasında ve oyunlar sırasında Twitch yayıncılarını izleyerek daha fazla Ashe ve Bob içeriği kazanabilirsiniz. 9 Mart tarihine kadar etkinliğe katılan yayıncıların kanallarında Twitch ganimetleri (Twitch Drops) etkin olacak ve bu yolla beş adet "Ashe'in Mardi Gras Görevi" spreyini koleksiyonunuza katabileceksiniz!



2 Saat İzle | 1 Yeni Sprey



4 Saat İzle | 2 Yeni Sprey



6 Saat İzle | 2 Yeni Sprey



Deneysel Modu



Deneysel modu, Overwatch takımlarına büyük oynanış değişikliklerini test etme imkanı sunan bir özellik. Denge değişikliklerinin Açık Test Sunucu'sunda (PTR) test edilmesine benzeyen bu özelliğin farkı oyunun mevcut sürümü üstünden çalışması ve bu moda hem PC hem de konsol oyuncularının erişebiliyor olması. Deneysel modunda kazanılan ilerleme, yine PTR'dan farklı olarak, kalıcı oluyor. Tabii Deneysel modunda getirilen değişikliklerin oyuna gelip gelmeyeceği kesin değil.



Test edeceğimiz ilk Deneysel modsa Üçlü Hasar. Bu modda takım rolleri bir tank, üç hasar ve iki destek olarak belirleniyor. Oyuncular, Üçlü Hasar deneyini sınırlı bir süreliğine test edebilecek.