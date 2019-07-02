'Övgüye Değer Havalimanı' ödülünün sahibi Sabiha Gökçen oldu

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, insan kaynakları alanında yaptığı projeler ile "Övgüye Değer Havalimanı" ödülüne layık görüldü.

İstanbul'un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, insan kaynakları alanında yaptığı uygulamalarla ödüle layık görüldü. Dünyanın önde gelen sivil havacılık organizasyonlarından olan Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından Kıbrıs'ta gerçekleştirilen ödül törenine Sabiha Gökçen Havalimanı adına terminal işletmecisi İSG'nin CEO'su Ersel Göral ve İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan katıldı.

Avrupa'da bulunan en iyi havalimanlarının yanı sıra 'İnsan Kaynakları ve Engelli Yolcu Uygulamaları'nın da ödüllendirildiği gecede Sabiha Gökçen Havalimanı insan kaynakları konusunda yaptığı başarılı projeler ile "Yüksek Övgüye Değer Havalimanı" ödülüne layık görüldü.

Ödül hakkında değerlendirmelerde bulunan İSG İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan, ACI'ın dünyanın en önemli sivil havacılık organizasyonlarından biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Çalışanlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Kurduğumuz sosyal kulüpler, eğitim organizasyonları, ünlü isimleri ağırladığımız Hayata Dair Sohbetler programımız gibi faaliyetlerimiz ACI tarafından övgüye değer bulundu. Bu ödüller bizi daha fazla motive ediyor. Tüm çalışanlarımıza ailemizin bir parçası oldukları için teşekkür ediyoruz."

- İstanbul