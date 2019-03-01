Son Dakika Haberleri: Ovit Dağı Geçidi'nde Tilkiye Bisküvi Verdi

Ovit Dağı Geçidi'nde Tilkiye Bisküvi Verdi

28 dakika önce

RİZE'de, doğal yaşam alanı karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlandığı sanılan tilki, Ovit Dağı Geçidi'ne indi.

Ovit Dağı Geçidi'nde Tilkiye Bisküvi Verdi, System.String[]
RİZE'de, doğal yaşam alanı karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlandığı sanılan tilki, Ovit Dağı Geçidi'ne indi. Yoldan geçen Fatih Benli, tilkiyi görünce aracını durdurduktan sonra indi. Benli, elleriyle tilkiye bisküvi verdi. Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle doğal yaşam alanı karla kaplanan tilki, İkizdere ilçesi Ovit Dağı Geçidi'ne indi. Yoldan geçen Fatih Benli, tilkiyi görünce şaşırarak, aracını durdurdu. Benli, araçtan inerek, yiyecek bulmakta zorlandığı sanılan tilkiye, elleriyle tilkiye bisküvi verdi. Rize'de esnaf olduğu öğrenilen Benli'nin arkadaşları ise bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Tilkinin bisküvileri yedikten sonra bölgeden uzaklaştığı görüldü. - Rize

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:17 Kaynak: DHA

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