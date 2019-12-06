Ovit Dağı'nda kar keyfi

Rize'nin İkizdere ilçesinde, 2 bin 640 metre yükseklikteki beyaza bürünen Ovit Dağı'nda bir grup ekstrem sporu tutkunu kar motorları ile gösteri yaptı.

Türkiye'nin 6 ay ile en uzun süreli kar alan bölgesi olan Rize'nin İkizdere ilçesi Ovit Dağı yağan karla beyaza büründü. Dağa çıkan çıkan ekstrem sporu tutkunu iş adamı Ruşen Ekşi ve arkadaşları kar motorları ile eğlenceli anlar yaşadı. Kar motoru ile akrobasi gösterileri yapan ekip, dik yamaçlardan hızla çıkarak, havalandı. Ekip, dağda kış ayları boyunca çeşitli aktiviteler düzenlemeye hazırlanıyor.

İşadamı Ruşen Ekşi, Türkiye'de kış sporlarının yapıldığı dağlarda henüz Ovit'teki gibi kar olmadığını belirterek Ovit Dağı'nda 30 santimetre civarında kar var. Burası ekstrem sporları yapmaya çok uygun. Türkiye'de en uzun dönemli ve en kaliteli kar buraya yağıyor. Kristalize kar kayak için ideal dedi.