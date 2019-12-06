Ovit Dağı'nda kar motorlarıyla gösteri

RİZE'nin İkizdere ilçesinde, kar yağışıyla beyaza bürünen Ovit Dağı'nda bir grup ekstrem spor tutkunu, kar motorları ile gösteri yaptı.

Türkiye'nin 6 ay ile en uzun süreli kar alan bölgesi olan İkizdere'deki Ovit Dağı, kar yağışıyla beyaza büründü. Dağa çıkan ekstrem spor tutkunu iş insanı Ruşen Ekşi ve arkadaşları, kar motorları ile gösteri yaptı. Ekip, dik yamaçlardan hızla çıkarak, eğlenceli anlar yaşadı.Ruşen Ekşi, Türkiye'de kış sporlarının yapıldığı dağlarda henüz 2 bin 640 metre yükseklikte olan Ovit'teki gibi kar olmadığını belirterek, "Ovit Dağı'nda 30 santimetre civarında kar var. Burası ekstrem sporları yapmaya çok uygun. Türkiye'de en uzun dönemli ve en kaliteli kar buraya yağıyor. Kristalize kar kayak için ideal" dedi.