OVP'ye göre yıl sonunda enflasyon yüzde 65 olacak - Son Dakika
Üye Girişi

OVP'ye göre yıl sonunda enflasyon yüzde 65 olacak

04.09.2022 16:35
OVP'ye göre yıl sonunda enflasyon yüzde 65 olacak

2023-2025 dönemi ekonomik hedefleri kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı.

2023-2025 dönemi ekonomik hedefleri kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. OVP'de enflasyonun yıl sonunda yüzde 65 seviyesinde olması öngörülüyor. Türkiye ekonomisinin 2023-2025 dönemine ilişkin yol haritası niteliğini taşıyan yeni Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Orta Vadeli Program'da (OVP) enflasyonun 2022 yılı sonunda yüzde 65 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Temmuz ayı itibarıyla yıllık enflasyon resmi verilere göre yüzde 79,6 düzeyinde bulunuyor.

OVP'nin tahmini enflasyonun 2023'te yüzde 24,9, 2024'te yüzde 13,8, 2025'te ise yüzde 9,9 düzeyinde olacağı yönünde. Program, enflasyonun 2025 sonunda ise tek haneye düşeceğini öngörüyor.

Büyüme hedefi yüzde 5

Öte yandan OVP'de 2022 ve 2023 büyüme hedefi yüzde 5, 2024 ve 2025 büyüme hedefi yüzde 5,5 olarak belirlendi.

2022 yıl sonu cari işlemler açığının GSYH'ye (Gayri safi yurt içi hasıla) oranının ise yüzde 5,9 düzeyinde gerçekleşmesi öngörüldü.

OVP işsizlik tahminlerini ise, 2022'de yüzde 10,8, 2023'te yüzde 10,4, 2024'de yüzde 9,9, 2025'te de yüzde 9,6 olarak açıkladı.

DW/ SSB,ET

YORUMLAR
500
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşsizliğin ve enflasyonun tek haneye düşmesi beklenirken dolar kurunun 3 yıl boyunca yükseleceği öngörüldü Resmi Gazete'de yayımlandı! İşsizliğin ve enflasyonun tek haneye düşmesi beklenirken dolar kurunun 3 yıl boyunca yükseleceği öngörüldü TSYD temsilcisine tehdit ve hakaret eden taraftar tutuklandı TSYD temsilcisine tehdit ve hakaret eden taraftar tutuklandı
Kaynak: Deutsche Welle

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OVP'ye göre yıl sonunda enflasyon yüzde 65 olacak - Son Dakika

Bu haber Deutsche Welle tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Deutsche Welle tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Deutsche Welle kurumudur.

Son Dakika
15:59 İngiliz istihbarat birimi MI5, yıllık 37 bin 757 poundluk maaşla kilolu ve çevik istihbaratçı ilanı verdi
15:11 Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilerin SİHA'lara iftira attığını söyleyen Selçuk Bayraktar'a: Devlete ait orası kişiye değil
15:11 Resmi Gazete'de yayımlandı! İşsizliğin ve enflasyonun tek haneye düşmesi beklenirken dolar kurunun 3 yıl boyunca yükseleceği öngörüldü
14:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin önünde iki kritik konu bulunuyor
14:41 Ece Erken oğlu için büyücü kılığına girdi
14:41 Boşandığı eşiyle kardeşinin birlikte olduğu konuşulan Emine Ün tatile çıktı
14:39 ABD'li "yenge" coştu! Halsey KüçükÇiftlik Park'ta Türkçe konuşunca izleyenler alkış tufanı kopardı
13:54 Sakarya'da denize girmek yasaklandı
13:29 İstanbul'da yürek sızlatan anlar! Yangında mahsur kalan anne çocuğunu aşağı attı
13:27 Tıp fakültesini kazanan Suriyeli Faris, Hatay'da ismi açıklanmayan bir grup tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 16:42:34. #1.12#
SON DAKİKA: OVP'ye göre yıl sonunda enflasyon yüzde 65 olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement