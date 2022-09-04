OVP işsizlik tahminlerini ise, 2022'de yüzde 10,8, 2023'te yüzde 10,4, 2024'de yüzde 9,9, 2025'te de yüzde 9,6 olarak açıkladı.

Öte yandan OVP'de 2022 ve 2023 büyüme hedefi yüzde 5, 2024 ve 2025 büyüme hedefi yüzde 5,5 olarak belirlendi.

Kaynak: Deutsche Welle

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Son Dakika › Güncel › OVP'ye göre yıl sonunda enflasyon yüzde 65 olacak - Son Dakika

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