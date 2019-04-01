Son Dakika Haberleri: Övüç'ten 'Kandil' Mesajı

Övüç'ten 'Kandil' Mesajı

1 saat önce

KESOB Başkanı Ahmet Övüç, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kandiller ve diğer kutsal zaman dilimleri bizi birbirimize yaklaştıran milli birlik ve beraberliğimizi güçlendiren unsurlardır" dedi.

Övüç'ten 'Kandil' Mesajı, System.String[]
KESOB Başkanı Ahmet Övüç, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kandiller ve diğer kutsal zaman dilimleri bizi birbirimize yaklaştıran milli birlik ve beraberliğimizi güçlendiren unsurlardır" dedi.

KESOB Başkanı Ahmet Övüç, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Övüç, mesajında şunları söyledi:

"Miraç, insanlığın kurtuluşu için gönderilen sevgili Peygamberimizin yaptığı, mukaddes ve manevi bir yolculuktur. Miraç, Peygamber Efendimizin şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufkudur. Miraç Kandili, bizlere insanın ilahi rızaya ve üst derecelere ulaşabileceğini göstermekte, mana aleminde yükselip, ilahi rahmet ve huzura erişmenin her şeyin sahibi olan Yüce Allah'a bağlılık ve boyun eğmeden geçtiğini hatırlatmaktadır. "Bugün bize düşen Miracın ruhu, manası, hikmeti, hakikati ve evrensel mesajları üzerinde yeniden düşünmektir. Unutmayalım ki kandiller ve diğer kutsal zaman dilimleri bizi birbirimize yaklaştıran milli birlik ve beraberliğimizi güçlendiren unsurlardır. Bu mübarek gecenin şehrimize, ülkemize, hayırlar getirmesini; Türk- İslam aleminin birlik ve beraberliğine, tüm insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyorum. Tüm Kayserili hemşerilerimizin ve esnaf sanatkarlarımızın kandilini tebrik ediyor, saygılar sunuyorum." - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:08 Kaynak: İHA

Miraç Kandili, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş, Dorukhan'ın Bonservisini Belirledi Mehmet Özhaseki'den Ankara Seçimleri İçin Son Yorum: Sandıklarda Çok Bariz Hatalar Var Kanal D'nin Eski Spikeri İrfan Değirmenci Yeni TV Kanalını Açıkladı! Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Adaylığına Kapıları Kapattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 18:14:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Övüç'ten 'Kandil' Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]