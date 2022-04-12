Oxfam: Bu yıl 263 milyon kişi daha aşırı yoksullukla karşı karşıya kalabilir - Son Dakika
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Oxfam: Bu yıl 263 milyon kişi daha aşırı yoksullukla karşı karşıya kalabilir

12.04.2022 14:37
Oxfam: Bu yıl 263 milyon kişi daha aşırı yoksullukla karşı karşıya kalabilir

İngiliz uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası artan gıda fiyatları, enerji maliyetleri, eşitsizlik ve Kovid-19 krizinin etkilerinin, bu yıl 263 milyon kişiyi daha aşırı yoksulluğa itebileceği uyarısında bulundu.

İngiliz uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası artan gıda fiyatları, enerji maliyetleri, eşitsizlik ve Kovid-19 krizinin etkilerinin, bu yıl 263 milyon kişiyi daha aşırı yoksulluğa itebileceği uyarısında bulundu.

Oxfam'ın yayımladığı "Önce Kriz, Sonra Felaket" başlıklı son raporda, Ukrayna'daki savaşın tırmandırdığı eşitsizlik, gıda ve enerji fiyatlarındaki enflasyon ile Kovid-19'un neden olduğu ekonomik krizlerin, en yoksul insanlar için bir felakete neden olabileceği bildirildi.

Krizlerin birleşik etkisi sonucu, dünyadaki aşırı yoksul sayısının bu yıl 263 milyon kişi daha artabileceği vurgulanan raporda, böylelikle toplam 860 milyon insanın günde 1,90 dolar olan aşırı yoksulluk sınırının altında kalabileceği kaydedildi.

Raporda, halihazırda, 3,3 milyar kişinin bu yıl günlük 5,50 dolar olan yoksulluk sınırının altında yaşayacağı tahminine yer verilerek, bu sayının dünya nüfusunun yarısına denk gelebileceği ifade edildi.

İnsanların tamamının bir şekilde krizlerden etkilendiğine işaret edilen raporda, ancak en çok etkilenenlerin ise "en yoksullar" olduğunun altı çizildi.

Milyarderlerin servetinde "şimdiye kadarki en büyük artış" görüldü

Oxfam'ın, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonunun (IMF) gelecek hafta yapılacak bahar toplantıları öncesi yayımladığı raporda, borçlu hükümetlerin artan yakıt ve gıda ithalatı maliyetlerini karşılamak için kamu harcamalarını kısmak zorunda kalabileceğine işaret edildi.

Bu nedenle Oxfam, daha fakir ülkelerin borçlarını geri ödemesinin iptali dahil "acil uluslararası eylem" çağrısında bulundu.

Raporda, gıda fiyatlarındaki ani artış, iklim kaynaklı felaketler ve çatışmaların, Doğu Afrika, Orta Doğu ve Batı Afrika'nın bazı bölgelerinde halihazırda var olan yıkıcı açlık krizlerini ciddi şekilde şiddetlendirdiği bildirildi.

Ayrıca gıda fiyatlarının "tüm zamanların en yüksek seviyesine" ulaştığı belirtilen raporda, öte yandan, milyarderlerin servetinde ise "şimdiye kadarki en büyük artışın" görüldüğü vurgulandı.

Büyük şirketlerin, karlarını artırmak için enflasyon ortamından tüketicilerin zararına yararlandığı kaydedilen raporda, petrol şirketlerinin karlarını rekor seviyelere çıkardığının altı çizildi.

Oxfam, Kovid-19 veya Ukrayna savaşı gibi krizlerden kar eden şirketler ve en zenginlerden daha fazla vergi alınmasının yanı sıra en yoksul insanların enflasyonun zararlarından korunması çağrısında bulundu.

"Acil radikal adımlar atılmazsa, insanlığın en derin çöküşüne tanık olabiliriz"

Oxfam Uluslararası İcra Direktörü Gabriela Bucher, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Acil radikal adımlar atılmazsa, insanlığın en derin çöküşüne, hafızalarda aşırı yoksulluk ve acıya tanık olabiliriz." ifadesini kullandı.

Bucher, hükümetlerin artan yoksullukla mücadele için eylem eksikliğinin "mazur görülemez" olduğuna işaret ederek "Hükümetlerin tüm insanları yoksulluk ve açlıktan kurtaracak, sağlık ve refahlarını güvence altına alacak paraya veya araçlara sahip olmadığı fikrini reddediyoruz. Sadece ekonomik hayal gücü ve siyasi iradenin yokluğunu görüyoruz." dedi.

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Yoksulluk, Ukrayna, Enerji, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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