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Oxfam: İnsanları kurşunlardan çok doğal afetler yerlerinden ediyor

6 saat önce

Kötü hava koşullarından kaynaklı doğal afetler ve orman yangınları son 10 yılda her yıl 20 milyon insanı evlerini terk etmeye zorladı. Bu veriyi duyuran yardım kuruluşu Oxfam'a göre iklim krizi ile ivedilikle mücadele edilmemesi halinde tablo daha da kötüleşecek.

Oxfam: İnsanları kurşunlardan çok doğal afetler yerlerinden ediyor, System.String[]

Kötü hava koşullarından kaynaklanan doğal afetler ve orman yangınları son 10 yılda her yıl 20 milyon insanı evlerini terk etmeye zorladı. Bu veriyi duyuran yardım kuruluşu Oxfam'a göre iklim krizi ile ivedilikle mücadele edilmemesi halinde tablo daha da kötüleşecek.


"Tehlikeleri öngörüp önlemlerin alınmasına ve tahliyelerin çoğunun geçici olmasına rağmen rakamlar korkutucu boyutta" diyor Oxfam İklim Politikaları Başkanı Tim Gore; "Uzun zamandır uyardığımız küresel ısınmanın sonuçlarını şimdi gözlerimizle görüyoruz".

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:42 
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