Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşı adayı, yaşlılarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturdu - Son Dakika

Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşı adayı, yaşlılarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturdu

19.11.2020 12:49
Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşı adayı, yaşlılarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturdu, System.String[]

İngiltere'de Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ortak geliştirdiği aşı adayının, 2. aşama denemelerde yaşlılarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturduğu bildirildi.

İngiltere'de Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ortak geliştirdiği aşı adayının, 2. aşama denemelerde yaşlılarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturduğu bildirildi.

Tıp dergisi Lancet'te, AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirdiği Kovid-19 aşı adayına ilişkin yayımlanan makalede, yaklaşık 560 sağlıklı yetişkin gönüllüye, iki doz aşı veya bir plasebo verilen ikinci faz denemelerinin sonuçları paylaşıldı.

Aşının birinci ve ikinci aşama denemelerinde, Kovid-19 nedeniyle ölüm veya ciddi hastalık riski bulunan gruplar üzerinde güçlü bağışıklık geliştirdiği belirtildi.

İkinci aşama denemelerinde, 18-55, 56-69, 70 ve üstü olmak üzere 3 ayrı yaş grubundaki gönüllülerin tamamında aşının benzer antikor ve T hücresi tepkileri gösterdiği, gönüllülerin herhangi bir yan etki bildirmediği kaydedildi.

Oxford Aşı Grubu araştırmacısı Dr. Maheshi Ramasamy, aşının sadece yaşlılarda değil gençlerde de benzer bağışıklık tepkileri verdiğini görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

AstraZeneca firmasının Oxford Üniversitesi ile virüse karşı yürüttüğü 2. faz aşı denemelerine eylül ayı başında, deneklerden birinde ortaya çıkan nörolojik sorun nedeniyle ABD'de ara verilmiş ancak sorunun Kovid-19 aşısından kaynaklanmadığına karar verilmesinin ardından AstraZeneca'nın çalışmalarına devam edeceği duyurulmuştu.

Moderna ve Pfizer-BioNTech aşı adayları

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu bildirilmişti.

Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'da, hala süren çalışmalardan elde edilen ilk verilerin, aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıklamıştı.

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve insanlar üzerindeki muhtemel yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, aşının bağışık tepkilerini uyandırmadaki etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Oxford, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşı adayı, yaşlılarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturdu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilmişken vatandaşlar kuyumculara akın etti Ayhan Akman'dan koronavirüse yakalanan Arda Turan için korkutan iddia: Ateşi 39'a çıkmış Tuğba Ekinci, genç sunucuyla aşk yaşadığı konuşulan Cem Yılmaz'a öfke kustu: Şımartmayın yaşlanmış insanları Kısıtlama kararı onları da vurdu, düğünler hafta sonu 18.30'da sona erecek Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu Gözler Merkez Bankası'nın Para Politikası toplantısına çevrildi! Piyasalar faiz artırımı bekliyor
Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu         
11:44
Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı         
11:21
Evlilikleri kısa sürdü! Sıla ve Hazer Amani çifti boşanacaklarını açıkladı Evlilikleri kısa sürdü! Sıla ve Hazer Amani çifti boşanacaklarını açıkladı         
10:56
Türk bilim insanı Uğur Şahin'den koronavirüs aşısı müjdesi: Dağıtıma 25 Aralık'tan önce başlayabiliriz Türk bilim insanı Uğur Şahin'den koronavirüs aşısı müjdesi: Dağıtıma 25 Aralık'tan önce başlayabiliriz         
10:46
Yasak olmasına rağmen taziye için toplanan kalabalık filyasyon ekibini darbetti Yasak olmasına rağmen taziye için toplanan kalabalık filyasyon ekibini darbetti         
10:42
Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu         
10:32
Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var         
09:46
Vaka sayısı düşmezse hafta içi de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir Vaka sayısı düşmezse hafta içi de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir         
09:35
Başına taş düşen işçi feci şekilde can verdi! Kan donduran anlar kamerada Başına taş düşen işçi feci şekilde can verdi! Kan donduran anlar kamerada         
09:23
Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti         
09:20
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu         
09:12
Herkes Marmara'daki olası depremi İstanbul'da beklerken uzman isim farklı bir kenti işaret etti Herkes Marmara'daki olası depremi İstanbul'da beklerken uzman isim farklı bir kenti işaret etti         
08:38
Yaramazlık yaptı diye 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdü! O anlar kamerada Yaramazlık yaptı diye 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdü! O anlar kamerada         
07:55
Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız         
07:38
"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti         
18:21
Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene         
16:36
Gamze'nin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklanmışlardı: Daha önceden 'cinsel saldırıdan' suç kayıtları varmış Gamze'nin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklanmışlardı: Daha önceden 'cinsel saldırıdan' suç kayıtları varmış         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 12:58:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşı adayı, yaşlılarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei