Son Dakika Haberleri: "Oxford Sözlüğü'ne girecek en az 500 ürünümüz var"
Son Dakika Güncel 'Oxford Sözlüğü'ne girecek en az 500 ürünümüz var'

"Oxford Sözlüğü'ne girecek en az 500 ürünümüz var"

1 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, simidin Oxford İngilizce Sözlüğü'ne girmesine ilişkin, "Türkiye, kendine has iklimi ve bitki örtüsüyle zengin bir ülke. Oxford Sözlüğü'ne girecek en az 500 ürünümüz var." ifadesini kullandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, simidin Oxford İngilizce Sözlüğü'ne girmesine ilişkin, " Türkiye, kendine has iklimi ve bitki örtüsüyle zengin bir ülke. Oxford Sözlüğü'ne girecek en az 500 ürünümüz var." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, simidin Oxford İngilizce Sözlüğü'nde yer almasını değerlendirdi.

Sözlükte simidin "Türkiye menşeli, pişirmeden önce pekmez ve susamla kaplanmış halka şeklinde ekmek türü" olarak tarif edildiğini bildiren Baran, şunları kaydetti:

"Simit Türkiye'nin birçok ilinde üretiliyor ancak sözlükte tarif edilen pekmeze bulanarak pişirilen simit, Ankara simididir. İlimize özgü bu ürünün coğrafi işaret alması için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunmuş ve 2017 yılında tescil almıştık. Bu gelişmeyle simidin uluslararası tanıtımını Oxford yapmış oldu."

Baran, ATO olarak üretildiği yörenin özelliklerini gösteren coğrafi işaretler konusuyla yakından ilgilendiklerini ve eylül ayında "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"ni gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yöresel ve geleneksel ürünlerin yabancı ülke raflarında yer alması için gayret ettiklerini vurgulayan Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Coğrafi işaretli ürünlerimiz uluslararası pazarda hak ettikleri yeri alacak. Türkiye, kendine has iklimi ve bitki örtüsüyle zengin bir ülke. Coğrafi işaret tescili alabilecek ürün sayısının 2 bin 500 olduğu belirtiliyor. Hali hazırda tescil almış ürün sayımız ise 446. Oxford Sözlüğü'ne girecek en az 500 ürünümüz var."

Ankara Ticaret Odası, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:54 Kaynak: AA
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