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Oxford Sözlüğü'ne göre yılın kelimesi 'İklim krizi'
6 saat önce
Oxford Sözlüğü, “İklim krizi” anlamına gelen “Climate Emergency” ifadesini yılın kelimesi seçti
Oxford Sözlüğü, "İklim krizi" anlamına gelen "Climate Emergency" ifadesini yılın kelimesi seçti.
2019 yılında "İklim krizi" kelimesinin kullanımının bir önceki yıla oranla oranla yüzde 10,789 arttığını duyuran Sözlük, terimin, İngilizce konuşanlar arasında belirgin bir şekilde günlük dile yerleştiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:24
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