Oxford'taki çocuklardan "Gönlümüz Bir Soframız Bir" mesajı
24 dakika önce
Cumhurbas¸kanlıgˆının resmi sosyal medya hesaplarından, "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle başlatılan dijital iletişim kampanyası kapsamında, Oxford'taki çocukların ramazan ayına özel mesajlar verdiği video paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:50 Kaynak: AA
Cumhurbas¸kanlıgˆının resmi sosyal medya hesaplarından, "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle başlatılan dijital iletişim kampanyası kapsamında, Oxford'taki çocukların ramazan ayına özel mesajlar verdiği video paylaşıldı.
"Oxford'taki çocuklarımızın tüm Türkiye
'ye selamı var" başlığıyla yayınlanan videoda, Oxford'daki çocukların, " Oxford'tan selamlar, Türkiye, Suudi Arabistan
, Sudan... Dünyadaki herkese mutlu ramazanlar. Gönlümüz bir soframız bir." ifadelerine yer verildi.
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