Son Dakika Haberleri: Oxford'taki çocuklardan "Gönlümüz Bir Soframız Bir" mesajı
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Oxford'taki çocuklardan "Gönlümüz Bir Soframız Bir" mesajı

24 dakika önce

Cumhurbas¸kanlıgˆının resmi sosyal medya hesaplarından, "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle başlatılan dijital iletişim kampanyası kapsamında, Oxford'taki çocukların ramazan ayına özel mesajlar verdiği video paylaşıldı.

Oxford'taki çocuklardan
Cumhurbas¸kanlıgˆının resmi sosyal medya hesaplarından, "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle başlatılan dijital iletişim kampanyası kapsamında, Oxford'taki çocukların ramazan ayına özel mesajlar verdiği video paylaşıldı.
"Oxford'taki çocuklarımızın tüm Türkiye'ye selamı var" başlığıyla yayınlanan videoda, Oxford'daki çocukların, " Oxford'tan selamlar, Türkiye, Suudi Arabistan, Sudan... Dünyadaki herkese mutlu ramazanlar. Gönlümüz bir soframız bir." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:50 Kaynak: AA
Sudan, Güncel
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