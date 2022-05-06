Oxford'un araştırmasıyla iklim değişikliğinin etkileri gün yüzüne çıktı: Büyük baştankaralarda yumurtlama dönemi üç hafta erkene çekildi - Son Dakika
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Oxford'un araştırmasıyla iklim değişikliğinin etkileri gün yüzüne çıktı: Büyük baştankaralarda yumurtlama dönemi üç hafta erkene çekildi

06.05.2022 10:36
Oxford'un araştırmasıyla iklim değişikliğinin etkileri gün yüzüne çıktı: Büyük baştankaralarda yumurtlama dönemi üç hafta erkene çekildi

Oxford Üniversitesi'nin araştırmalarını sürdürdüğü Oxfordshire bölgesindeki Wytham Ormanı'ndaki büyük baştankara projesi kapsamında ortaya çıkan verilere göre iklim değişikliğiyle beraber ormanın bazı kesimlerinde yumurtlama dönemi üç hafta erkene kaydı.

Oxford Üniversitesi'nden Kuşbilimi uzmanı Dr. Ella Cole, dünyada üzerinde en çok araştırma yapılan ormanlarından biri olan Oxfordshire bölgesindeki Wytham Ormanı'nda yaptıkları araştırmada her yuva ve her kuşun yumurtlaması ile yavruların yumurtadan çıkma anlarının kayıt altına alındığını bildirdi. Yapılan araştırma sonucu da yumurtlamadaki zamanlama değişimi de gün yüzüne çıktı.

BÜYÜK BAŞTANKARALARIN ORTALAMA ÖMRÜ İKİ YILIN ALTINDA

Kuşbilimi uzmanı Cole yaptığı açıklamada, büyük baştankaraların ortalama ömrünün iki yılın biraz altında olduğunu ifade etti.

2017'de yapılan bir evrim araştırmasında ise Wytham'daki büyük baştankaraların, Hollanda'daki büyük baştankaralara kıyasla daha uzun gagalar geliştirdiğini, bunun da kuş yemliklerini daha etkin kullanabilmelerini sağladığını ortaya koydu.

ÜRETKENLİK VE HAYATTA KALMA GÜDÜSÜNÜN DEĞİŞİMİ GÖZLEMLENİYOR

Araştırmada, doğal dünyanın iklim değişikliğine nasıl yanıt verdiğini gösteren sonuçlar da söz konusu.

Büyük baştankara projesine liderlik eden Oxford Üniversitesi'nden Prof. Ben Sheldon "Zamanla üretkenlik ve hayatta kalma güdüsünün nasıl değiştiğini ve göz gibi davranışları inceleyebiliyoruz. İklim değişikliğiyle daha sık görülen aşırı hava olaylarının kuş nüfusunu nasıl etkilediği üzerine çalışmalar yapabiliyoruz" dedi.

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