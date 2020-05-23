Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti - Son Dakika

Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti

Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için yapılan klinik çalışmalarda ikinci faza geçtiklerini açıkladı. Bu aşamada 10 bin 260 kişide denenecek prototipin koruyuculuğu test edilecek.

Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti, System.String[]

Oxford Üniversitesi, İngiltere merkezli ilaç firması AstraZeneca ile koronavirüs aşısı geliştirmek için yapılan klinik çalışmalarda ikinci faza geçtiklerini duyurdu.

Aşı çalışmalarında birinci fazı tamamladıklarını ifade eden bilim insanları, ikinci aşamada 10 bin 260 katılımcıda aşının koruyuculuğunun test edileceğini söyledi. Bu aşamada, test edilecek kişiler 5 ila 69 yaş arasındaki yaş gruplarından oluşacak.

"ÇALIŞMALAR BAŞARILI İLERLİYOR"

Söz konusu araştırmanın başındaki isim Prof. Dr. Andrew Pollard, "Çalışmalar başarılı bir şekilde ilerliyor. İkinci fazda geniş çaplı uygulamada koruma sağlayıp sağlamadığını göreceğiz" dedi.

İlaç şirketinden yapılan açıklamada, testlerin başarıyla sonuçlanması halinde ilk etapta "AZD1222" adı verilen aşıdan 400 milyon doz üretilebileceğini, bu yıl ve gelecek yıl ise toplam 1 milyar aşı üretim kapasitesine ulaşılabileceğini belirtti.

ABD, İNGİLİZ İLAÇ FİRMASINA 1,2 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK

ABD yönetiminin Kovid-19 aşısının temini için İngiltere merkezli ilaç firması AstraZeneca PLC'ye 1,2 milyar dolar ödeyeceği bildirildi.

ABD medyasındaki haberlere göre, Oxford Üniversitesinin Kovid-19 virüsüne karşı geliştirmeye çalıştığı aşının üretim ve dağıtımını yapacak AstraZeneca ilaç firması, ABD yönetimiyle anlaşma yaptı.

Anlaşma kapsamında, ABD'nin firmaya 1,2 milyar dolar ödeme yapacağı ve bunun karşılığında ilk etapta ABD'de 30 bin kişiye aşı testi yapılması, üretim kapasitesinin de en az 300 milyon doza çıkarılması kararlaştırıldığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 10:48 

Son Dakika Dünya Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti - Son Dakika Dünya
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