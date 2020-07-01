Oxford Üniversitesi'nden koronavirüs aşısı müjdesi - Son Dakika

Oxford Üniversitesi'nden koronavirüs aşısı müjdesi

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi üzerinde çalıştığı koronavirüs (Covid-19) aşısının 3'üncü fazı olan insan denemelerinin başarılı olduğunu açıkladı.

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi üzerinde çalıştığı koronavirüs (Covid-19) aşısının 3'üncü fazı olan insan denemelerinin başarılı olduğunu açıkladı. Bilim insanları, aşıyla birlikte insan vücudunun virüse karşı kendisini koruduğunu ifade etti.


Koronavirüs, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 17:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Oxford Üniversitesi'nden koronavirüs aşısı müjdesi - Son Dakika Dünya

Son Dakika

23:46 İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti 23:43 Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu 23:37 Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 mağlup etti 23:08 Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı 23:07 İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti 22:42 Mehmet Metiner'le gazeteci Şaban Sevinç arasında canlı yayında gerginlik! Tehditler havada uçuştu 22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 20:34 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz 20:24 Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 19:11 Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:20 Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan beyaza büründü
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı
17:35
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
16:21
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
08:31
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 00:09:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Oxford Üniversitesi'nden koronavirüs aşısı müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]