Oxford Üniversitesi'nden koronavirüs aşısı müjdesi

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi üzerinde çalıştığı koronavirüs (Covid-19) aşısının 3'üncü fazı olan insan denemelerinin başarılı olduğunu açıkladı. Bilim insanları, aşıyla birlikte insan vücudunun virüse karşı kendisini koruduğunu ifade etti.