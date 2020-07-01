İngiltere'deki Oxford Üniversitesi üzerinde çalıştığı koronavirüs (Covid-19) aşısının 3'üncü fazı olan insan denemelerinin başarılı olduğunu açıkladı.
İngiltere'deki Oxford Üniversitesi üzerinde çalıştığı koronavirüs (Covid-19) aşısının 3'üncü fazı olan insan denemelerinin başarılı olduğunu açıkladı. Bilim insanları, aşıyla birlikte insan vücudunun virüse karşı kendisini koruduğunu ifade etti.
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2.07.2020 00:09:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Oxford Üniversitesi'nden koronavirüs aşısı müjdesi - Son Dakika