Oxford Üniversitesi üzerinde çalıştığı aşıyı Perşembe günü insanlar üzerinde denemeye başlayacak - Son Dakika
BBC
Son Dakika Teknoloji Oxford Üniversitesi üzerinde çalıştığı aşıyı Perşembe günü insanlar üzerinde denemeye başlayacak - Son Dakika

Oxford Üniversitesi üzerinde çalıştığı aşıyı Perşembe günü insanlar üzerinde denemeye başlayacak

31 dakika önce

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, Oxford Üniversitesi'nin Covid-19 tedavisinde kullanılmak üzere çalıştığı aşının Perşembe günü insanlar üzerinde denenmeye başlayacağını söyledi.

Oxford Üniversitesi üzerinde çalıştığı aşıyı Perşembe günü insanlar üzerinde denemeye başlayacak, System.String[]

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs hakkındaki gelişmeleri aktardığı Salı günkü basın toplantısında Oxford Üniversitesi'nde çalışılan aşının Perşembe günü insanlar üzerinde denenmeye başlayacağını açıkladı.

"Aşı bulmak en büyük önceliğimiz" diyen Sağlık Bakanı, bu hafta denenmeye başlayacağı için çok sevinçli olduğunu ancak "Daha yapılacak çok şey olduğunu" söyledi.

İngiltere'nin aşı çalışmalarına diğer tüm ülkelerden daha fazla miktarda bütçe ayırdığını belirten Hancock, Oxford Üniversitesi ve Imperial College London Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalar için "Sonuç vaat eden ve hızlı ilerleme gösteren projeler" ifadelerini kullandı.

Covid-19 için yapılan aşı çalışmalarıyla ilgili "Bir aşı elde edebilmek için elimizdeki her şeyi vereceğimizden eminim" diyen bakan, Oxford Üniversitesi'ndeki aşı çalışması için hükümetin 20 milyon pound (yaklaşık 171 milyon lira) verdiğini söyledi.

Gönüllüler aranıyor

İngiliz hükümeti, Imperial College London'da yürütülen aşı çalışmaları için de 20 milyon pound veriyor. Hükümetin bu iki üniversitenin yürüttüğü aşı çalışmaları için ayırdığı toplam bütçe 42,5 milyon pound.

Sağlık bakanının açıklamalarıyla aynı sıralarda Imperial College London da, Twitter hesabı üzerinden, aşı çalışmalarında üzerinde denemeler yapılması için gönüllüler aradığını duyurdu.

Üniversite, yaptığı paylaşımda, 18-55 yaş arası, herhangi bir sağlık sorunu olmayan kişilerin gönüllü olmaları ve kabul edilmeleri halinde 190 ile 625 pound arasında ödeme yapılacağını açıkladı.

İngiltere'de üzerinde çalışılan aşılar hangileri?

BBC'nin sağlık editörü Michelle Roberts, iki üniversitenin üzerinde çalıştığı aşıyla ilgili bilgileri derledi. Buna göre Perşembe günü insanlar üzerinde denemelere başlayacak olan Oxford Üniversitesi'ndeki çalışmaları yürüten Profesör Sarah Gilbert, ocak ayında koronavirüsün genetik kodu ortaya çıkar çıkmaz, Jenner Enstitüsü'nde ekibiyle birlikte çalışmalara başladı.

Dünyanın birçok ülkesinde haftalardır aşı çalışmaları yürütülüyor. Farklı laboratuvarlar birbirleriyle bilgi paylaşımı da yapıyor.

İngiltere, bu hafta insanlar üzerinde denemelere başlayarak bu konuda en hızlı adımları atan ülke oldu.

Prof. Gilbert'in üzerinde çalıştığı aşıda, virüsün genetik kodunun bir kısmı alınarak zararsız bir virüse yerleştiriliyor. Bunu insan bedenine enjekte ederek, bağışıklık sisteminin virüse karşı nasıl savaşması gerektiğini öğreneceği tahmin ediliyor. Böylece koronavirüs hiç enjekte edilmeden bağışıklık kazanılması umuluyor.

Mayıs ayının ortasına kadar yaklaşık 500 kişide denenmesi planlanan aşı ilk aşamada başarı gösterirse, ardından binlerce kişiye daha yapılacak.

Imperial College London'da Profesör Robin Shattock ve ekibinin yürüttüğü çalışmada ise koronavirüsün değişmemiş genetik kodu insanbedenine enjekte ediliyor. Genetik kodun saf haliyle vücuda girmesinden sonra virüsteki proteinleri üretmeye başlaması ve bağışıklık sisteminin bu aşamada bu proteinlere karşı savaşmayı öğrenmesi bekleniyor.





Koronavirüs, İngiltere, Teknoloji, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 09:00 

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